Воспаление легких: Льва Лещенко положили в Коммунарку

Народный артист РСФСР Лев Лещенко госпитализирован в инфекционную больницу Коммунарки вместе с женой Ириной. У супругов подозревают коронавирус, передает «МК».

Сообщается, что на днях медики частной скорой помощи диагностировали у звездной пары двустороннее воспаление легких и госпитализировали их в профилактических целях. На настоящий момент диагноз коронавирус не подтвержден.

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Лучший друг Лещенко артист Владимир Винокур навестил супругов в больнице. По его словам, ни Лев Валерьянович, ни его жена в последнее время не покидали Россию.

Напомним, что среди заразившихся уханьским вирусом оказалось немало мировых звезд. Так, 79-летний оперный певец Пласидо Доминго недавно сообщил у себя в блоге, что после первых симптомов простуды сделал тест на коронавирус и он дал положительный результат.

«В настоящее время мы все находимся в добром здравии, но у меня были симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил сдать анализы, и результат оказался положительным. Я прошу всех быть предельно осторожными, следовать основным рекомендациям, часто мыть руки, держаться на расстоянии не менее 6 футов от других, делать все возможное, чтобы остановить распространение вируса, и прежде всего оставаться дома, если вы можете», — написал Доминго.

Актриса Ольга Куриленко уже выздоровела после длившейся две недели болезни. По ее словам, во время первой недели у нее была высокая температура и упадок сил. Затем температура прошла, но начался кашель. В настоящее время Куриленко чувствует себя хорошо.

Голливудский актер Том Хэнкс и его супруга певица Рита Уилсон также переболели китайским вирусом. Кроме того, болезнь подхватили продюсер Энди Коэн, клавишник и бэк-вокалист группы Bon Jovi Дэвид Брайан, актриса Иванна Сахно и даже недавно осужденный на 23 года тюрьмы Харви Ванштейн.

К счастью, не все тяжело переносят болезнь, футболист Пауло Дибала рассказал подписчикам своего Instagram-аккаунта, что он и его девушка Ориана Сабатини получили положительные результаты теста на COVID-19.

«К счастью, мы находимся в отличном состоянии. Спасибо за ваши сообщения и приветствие всем!» — написал спортсмен.

Ситуация дошла до такого напряжения, что 24-летняя британская актриса Софи Тернер, Санса Старк из «Игры престолов» отчитала свою сорокалетнюю коллегу Еванджелину Лилли, звезду сериала «Остаться в живых» и фильмов Marvel про Человека-муравья, за отказ самоизолироваться.

Произошло это после того как Лилли рассказала в соцсетях, что водит своих сыновей на спортплощадку, добавив хэштег со словами «обычные дела». Актриса похвасталась, что дети веселились и резвились, а потом просто вымыли руки, «и OK».

Софи убеждена, что подобная модель поведения глупа и опасна. Девушка посоветовала своим подписчикам не брать пример с Еванджелины и оставаться дома ради того, чтобы остановить распространение инфекции. Лилли осудила не только молодая коллега — ее собственные подписчики также охотно бросились критиковать ее в комментариях.