«Она лжет»: Ким Кардашьян защитила Канье Уэста от Тейлор Свифт

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян решила высказаться по поводу конфликта между певицей Тейлор Свифт и своим мужем рэпером Канье Уэстом вокруг его песни «Famous», в которой Уэст, на взгляд исполнительницы, оскорбил ее.

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В прошедшие выходные в социальных сетях разошелся ролик 2016 года, на котором Канье Уэст созванивается со Свифт и выводит ее на громкую связь. В ходе разговора они обсуждают текст песни.

«Там есть очень противоречивая строчка в начале о тебе. Эта песня очень глупая, я буквально сидел с женой, со всей своей командой и пытался исправить эту строчку. Я думал о ней восемь месяцев, пытался ее переработать множеством образов. В ней говорится: «Я думаю, что Тейлор Свифт могла задолжать мне секс», — говорит рэпер.

Уэст также рассказал Свифт, что, когда Кардашьян впервые услышала песню, она сочла эту строчку «безумной», а потом она стала ее любимой. Он предложил опубликовать песню в социальных сетях, но высказал опасение, что исполнительнице такие слова покажутся «подлыми», и это разозлит два миллиарда ее поклонников.

Свифт ответила, что не считает эту строчку подлой, однако итоговый вариант в опубликованной Уэстом песне отличался: «Я думаю, что мы с Тейлор Свифт все еще могли бы заняться сексом. Я сделал эту дрянь знаменитой».

«Канье звонил не для одобрения, а чтобы попросить Тейлор выложить сингл в ее Twitter-аккаунте. Она отказалась и посоветовала ему воздержаться от публикации песни с сильным мизогиническим посланием. Тейлор не было известно о настоящем тексте песни», — заявил представитель звезды.

Сама Свифт прервала молчание в связи со скандалом 23 марта. Она заявила, что видеоролик подтвердил ее правоту и призналась, что прошедшие четыре года обернулись «адом» для нее самой, ее семьи и поклонников.

«Тейлор Свифт решила вернуться к старому спору — к этому моменту это стало очень удобно, учитывая страдание миллионов жертв, с которым мы столкнулись сегодня. Из-за того, что она продолжает говорить об этом сегодня, я чувствую, что у меня не осталось выбора, кроме как ответить, что она лжет», — написала в Twitter Ким Кардашьян.

По словам Кардашьян, представители Свифт заявили, что ты «отказалась и посоветовала воздержаться» от публикации песни, а спор был о самом факте звонка, а не конкретных словах.

Она также назвала ложью обвинения со стороны певицы в том, что именно супруга Уэста монтировала видеоролик.

«Я всего лишь выложила несколько отрезков в Snapchat, чтобы пояснить свою мысль, а полное видео, которое появилось в сети, не меняет сути происходящего», — добавила она.

Кардашьян также встала на защиту супруга и оправдала запись разговора со звездой без ее разрешения.

«Канье документировал создание всех своих альбомов для своего персонального архива, однако никогда не выкладывал ничего из этого в общественный доступ и их телефонный разговор оставался бы в его личной собственности или отправился бы в мусорное ведро, если бы она не соврала и не вынудила меня защищать его», — заявила она.

Она также обратила внимание, что, по ее мнению, Свифт намеренно «манипулирует» смыслом сказанного в ходе их разговора с Уэстом, чтобы оправдаться.