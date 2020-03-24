Только для мобильных и молодежи: чем интересен новый стриминг Quibi

К 2020 году индустрия стриминга разрослась до действительно грандиозных масштабов — уже сейчас за внимание (и кошельки) клиентов сражаются такие платформы-гиганты, как Netflix, Hulu, Amazon Prime, Disney+, Apple TV+, Peacock и HBO, в совокупности располагающие настолько внушительным объемом контента, что на полное ознакомление со всеми тайтлами, кажется, не хватит и жизни (а ведь библиотеки сервисов еще и постоянно пополняются новыми проектами).

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В условиях такой жесткой конкуренции потенциальным новичкам рынка приходится крайне непросто: здесь нужно либо вкладывать в свои детища какие-то абсолютно сумасшедшие средства, либо пытаться придумать что-то кардинально новое, чего нет у других игроков. И, кажется, Quibi это как раз второй случай, хоть и непосредственным соперником тех же Netflix и Peacock ее назвать сложно.

Quibi, которая будет запущена 6 апреля этого года, — мобильная видеоплатформа, название которой произошло от сокращенного словосочетания «Quick bites» (дословно — «Быстрые укусы»), идеально передающего главную фичу сервиса. Его основателем является Джеффри Катценберг, бывший председатель совета директоров The Walt Disney Company и CEO DreamWorks Animation SKG, тогда как пост генерального директора занимает Мег Уитмен, экс-президент Hewlett Packard Enterprise.

У Quibi будет несколько потенциальных отличий от популярных стриминг платформ. Это, во-первых, ориентированность на краткость контента (шоу здесь будет в основном разбиваться на серии, длительность которых не будет превышать 10 минут, а фильмы — на условные не особо продолжительные главы), во-вторых — игнорирование всех девайсов за исключением мобильных.

Эксклюзивы, которые будет предлагать своим пользователям платформа, будут специально отформатированы под телефоны, то есть просматривать ее можно (и нужно) как в вертикальной, так и в горизонтальной ориентации смартфона: в зависимости от положения экран будет не просто переворачивать картинку на 90 градусов (как в классическом мобильном приложении рандомного стримингового сервиса), но и менять ракурс, для чего контент изначально снимается в двух форматах.

Естественно, Quibi будет предоставлять услуги не за «спасибо»: стоимость месячной подписки на сервис с рекламой составит $4,99 в месяц, без рекламы — $7,99. Что в целом чуть меньше, чем у других платформ (хотя опять же — тут речь только про мобильный контент, так что сравнивать не совсем корректно).

Примечательно, что о нежелании конкурировать с другими ТВ-стримингами говорят и в самой Quibi — в частности, ее основатель Катценберг.

«На мой взгляд, Quibi не является заменой или конкурентом телевидения, — отмечал он. — Наш сервис — исключительно о том, что вы делаете с 07.00 до 19.00 в своем телефоне.

А это, если вы попадаете в категорию 25-35 лет, возрастную группу, на которую мы ориентируемся, в частности — около 60-70 минут в YouTube, Facebook, Instagram и Snapchat. Данный рост [проводимого времени в мобильных приложениях] сейчас можно считать общепризнанной потребительской привычкой, в которую и пытается попасть Quibi».

Согласно СМИ, в первый год сервис планирует потратить на производство контента около $1,1 млрд — и к моменту запуска сможет похвастаться 50 оригинальными проектами, включая комедийные, драматические, спортивные и хоррор-шоу. По информации VanityFair, компании удалось привлечь в районе $1 млрд от таких крупных инвесторов, как Disney и Viacom, а также пригласить в свои проекты голливудских звезд первой величины — например, Идриса Эльбу.

Лауреат «Золотого Глобуса» появится на Quibi в экстремальном шоу «Эльба против Блока», где будет соревноваться с гонщиком Кеном Блоком в ряде сумасшедших автоиспытаний («Стене смерти», «Пылающее препятствие» и другие).

Помимо Эльбы, в проектах Quibi отметились Лиам Хемсворт и Кристоф Вальц (оба — остросюжетный боевик «Самая опасная добыча»), звезда «Игры престолов» Софи Тернер (триллер «Выжить», в которым, к слову, также снялась 10-летняя россиянка Марта Тимофеева), Дженнифер Лопес (шоу «Thanks a Million» — или «Огромное спасибо»), Риз Уизерспун (документалка о дикой природе) и многие другие знаменитости.