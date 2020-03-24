«История русского шпиона»: в Британии стартовал сериал о Путине

В понедельник, 23 марта, на британском телеканале Channel 4 стартовал документальный трехсерийный фильм «Putin: A Russian Spy Story» («Путин: История русского шпиона»), рассказывающий о президенте России Владимире Путине. Согласно The Guardian, проект представляет собой «интервью с теми, кто работал с политиком, хорошо его знал и сталкивался с ним». В числе заявленных спикеров шоу — Татьяна Юмашева, дочь предшественника Путина в кресле российского главы Бориса Ельцина, Марина Литвиненко, вдова бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, скончавшийся летом минувшего года журналист Владимир Кара-Мурза, «команда консультантов, намеревавшаяся создать «культ Путина», а также российские и западные политические эксперты.

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В анонсе проекта от самого Channel 4 при этом отмечается, что «Путин, будучи президентом, решил «сделать Россию снова великой» и переместить ее на мировую арену, пережил трех американских президентов и четырех британских премьер-министров, тогда как его политическими схемами восхищаются и пытаются их имитировать [другие международные] лидеры, что делает его, возможно, самым влиятельным лидером своего времени».

Про документальный сериал о Путине впервые стало известно в августе 2019 года. Как тогда отмечал исполнительный продюсер проекта Джеймс Роган, создатели «Истории русского шпиона» ставили перед собой задачу поведать о том, как личный опыт отечественного президента повлиял на его политику.

«Чтобы понять, что происходит в мире прямо сейчас, нужно понять Владимира Путина. Путин продемонстрировал свою стойкость как один из самых значительных политиков XXI века. Этот многосерийный фильм расскажет о том, как, будучи бывшим разведчиком, он заново определил политику и какое влияние это оказало на весь мир», — говорил Роган.

Авторы документалки также подчеркивали, что она отправит зрителя в «беспрецедентное путешествие в сознание лидера XXI века». «Фильм расскажет, как современная Россия создавалась через обостренное чувство предательства, гордости и злости и как ценности Путина экспортировались в разные части мира — от Крыма до Солсбери и Вашингтона», — заявлялось в анонсе.

В минувшем ноябре на все том же Channel 4 был показан другой фильм, касающийся российской политической повестки, — «Мир глазами Путина». Он представлял из себя 50-минутную нарезку из эпизодов отечественных ток-шоу, куда создатели добавили в основном самые нелепые и провокационные высказывания. Начиналась лента с записи благотворительного концерта 2010 года в Санкт-Петербурге, на котором Путин, на тот момент премьер-министр страны, исполнил песню «Blueberry Hill» Фэтса Домино.

«Владимир Путин — главная телезвезда России. Телевидение — главный канал Путина для разговора с гражданами его страны», — отмечали создатели фильма.

В нарезку из фрагментов отечественных ток-шоу авторы проекта также включили моменты с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским, телеведущими Владимиром Соловьевым и Дмитрием Киселевым. Среди прочих высказываний в картину попала небезызвестная цитата из программы Соловьева про том, что «Британия сегодня скатилась до общественного туалета».