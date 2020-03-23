«Глупо»: звезда «Игры престолов» осудила коллегу за отказ от карантина

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», раскритиковала тех, кто игнорирует рекомендации изолироваться на время пандемии коронавируса. Во время трансляции в Instagram она назвала решение «некоторых» безответственным.

«Это чертовски глупо. Оставайтесь дома, не будьте глупыми, даже если вы считаете, что ваша свобода превыше вашего здоровья», — заявила Тернер.

Актриса не уточнила, кого именно имеет в виду, но поклонники предположили, что такую реакцию мог вызвать пост Эванджелин Лилли, известной по ролям в «Хоббите», «Человеке-муравье» и «Остаться в живых». В отличие от коллег по цеху, призвавших соблюдать карантин из-за распространения вируса, Лилли сочла предписания властей слишком ограничительными. Примечательно, что после критики знаменитость отредактировала подпись к публикации, но ее первоначальный вариант можно найти по скринам в соцсетях.

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«Некоторые люди ценят свою жизнь больше, чем свободу, некоторые, напротив, ценят свободу больше, чем жизнь. Мы все делаем выбор, — говорилось в тексте до правок. — Там, где мы сейчас находимся, я больше ощущаю близость к военному положению по меркам своего комфорта, и все это из-за респираторной простуды».

В настоящее время Лилли отредактировала текст и оставила часть про своих детей, которых она отвезла в гимнастический лагерь. Кроме того, актриса сохранила хэштег «дела как обычно».

На момент публикации заметки под постом Лилли набралось более 15 тыс. комментариев. Некоторые пользователи возмутились его посылом и уточнили у актрисы, действительно ли она не соблюдает карантин.

«Я ежедневно сталкиваюсь с такого рода дискуссией и в ближайшем кругу друзей. Я уважаю вашу озабоченность ситуацией, но прошу быть более человечными и добрыми. А также бдительными — присмотритесь к нашим лидерам, не хотят ли они использовать этот момент, чтобы забрать у нас еще как можно больше свобод и завоевать еще больше власти?» — ответила артистка.

По мнению Лилли, то, что люди умирают от COVID-19, это «ужасно», но неизбежно.

Среди откликнувшихся на публикацию оказалась итальянская актриса Елена Бароло. Она обратила внимание на то, что от коронавируса ежедневно погибают люди по всему миру, и попросила Лилли не выходить из дома без необходимости ради здоровья других.

Ранее актер Том Хэнкс, у которого был обнаружен коронавирус, рассказал, что чувствует себя лучше после двухнедельного карантина.

«Привет, ребята. Спустя две недели после появления первых симптомов мы чувствуем себя лучше. Карантин работает следующим образом: вы не заразитесь от другого человека. Здравый смысл, не так ли? — написал Хэнкс в Twitter. — Это займет некоторое время, но если мы на время пожертвуем нашим комфортом, то сможем позаботиться друг о друге».

О положительном тесте на коронавирус Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон сообщили 12 марта. Они находятся в Австралии, где должны были принять участие в съемках фильма База Лурмана о жизни певца Элвиса Пресли. Однако работа над картиной была приостановлена из-за заболевания актера.

На фоне пандемии коронавируса в соцсетях набирает популярность флешмоб «Я остаюсь дома ради...». Его запустил актер Кевин Бейкон, вскоре эстафету приняли Дэвид Бекхэм, Элтон Джон, Джимми Фэллон, Деми Ловато, Кевин Харт и другие знаменитости.