Ультиматум Питту: Джоли против встреч детей с Энистон

Голливудская актриса Анджелина Джоли запретила своему бывшему мужу Брэду Питту приводить на встречи с их детьми Дженнифер Энистон, утверждают СМИ. Знаменитость заявила о возобновлении судебных разбирательств на фоне многочисленных сообщений о воссоединении ее экс-супруга с первой женой. Согласно инсайдеру издания Mirror, 44-летняя Джоли подала иск об исключительной опеке над детьми.

«Анджелина заявила, что Дженнифер не может видеть ее детей. Более того, она продолжила разбирательства об опеке над детьми», — сообщил источник.

Разведенные Джоли и Питт являются родителями шестерых детей — Пакса, Захары, Шайло, Нокса, Вивьен и Мэддокса, единственного совершеннолетнего ребенка пары. По словам близких актера, на протяжении последних лет Джоли не давала ему покоя из-за непрекращающихся судебных тяжб. Сама актриса винит в разводе мужа из-за его алкогольной зависимости и разногласий в воспитании детей.

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«Он только начал снова жить полной жизнью после трехгодичного ада и надеялся, что все бракоразводные моменты завершатся к маю», — поделился друг Питта.

Согласно американским источникам, Энистон хотела бы снять в одном из своих фильмов первую биологическую дочь Питта и Джоли — 13-летнюю Шайло, ранее пожелавшую сменить пол. Отец девочки якобы положительно отнесся к идее такого сотрудничества.

Брак Питта и Энистон продлился с 2000 по 2005 год, но еще до развода актер начал встречаться с Джоли после знакомства на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Они долгое время не афишировали свои отношения, раскрыв правду лишь в 2006-м, когда Джоли подтвердила, что беременна от Питта. Артисты прожили вместе около десяти лет, а в сентябре 2016-го Джоли объявила о решении развестись. По данным портала People, в конце прошлого года Питт помирился с Энистон и пришел к ней домой на традиционную рождественскую вечеринку в числе нескольких друзей.

«Джен обожает проводить ежегодный вечер, посвященный рождественской елке. Она любит Рождество, к ней всегда приходит много друзей. А с Питтом они общались в этом году уже несколько раз и дружат», — рассказал источник издания. Он уточнил, что там также присутствовали Джимми Киммел, Кейт Хадсон, Гвинет Пэлтроу и другие.

В январе Питт и Энистон посетили церемонию вручения премии «Золотой глобус» в Лос-Анджелесе. Получив награду за лучшую роль второго плана в фильме «Однажды в… Голливуде», актер поблагодарил всех причастных к созданию девятого фильма Квентина Тарантино.

«Я хотел взять с собой на церемонию свою маму, но решил этого не делать, поскольку о каждой, с кем я стою рядом, начинают говорить как о моей девушке», — пошутил Питт.

В это время оператор периодически переводил камеру на сидевшую в зале Энистон, которая сначала поджимала губы, а затем не удержалась и рассмеялась. Поклонники растиражировали видео с эмоциями актрисы в соцсетях и выразили надежду на воссоединение пары.

Позднее актеры подогрели слухи о возобновлении отношений, обнявшись на мероприятии по случаю вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards) в Лос-Анджелесе, передает TMZ. На этой церемонии оба актера получили награды: Энистон — за лучшую женскую роль в сериале «Утреннее шоу», а Питт — за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде». Когда Энистон получала статуэтку и выступала перед залом с речью, ее экс-супруг заметно нервничал — и по его губам можно было прочитать слово «вау». После церемонии в сети появились фотографии, на которых Энистон сосредоточенно смотрит на выступающего со сцены Питта, а после окончания мероприятия кладет руку ему на грудь и с улыбкой смотрит в глаза.