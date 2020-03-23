Нужно время: Барбара Брыльска о раке

Звезда фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбара Брыльска в интервью изданию Starhit ответила на вопрос о якобы поставленном ей онкологическом диагнозе и рассказала про свой режим на фоне распространения пандемии коронавируса в Европе.

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В последние годы отсутствие актрисы на светских мероприятиях и нежелание больше отмечать свои дни рождения вызывали слухи об ухудшении ее здоровья, а сама Брыльска рассказывала, что из-за радикулита и болей в спине она пошла на то, чтобы взять себе сиделку. Однако теперь 78-летняя звезда косвенно подтвердила журналистам, что врачи также диагностировали у нее рак.

«Ну и что? Не буду говорить о ней [болезни]. Пусть лучше поклонники пожелают мне здоровья! Врачи говорят, все будет хорошо. Только надо время», — ответила Брыльска «спокойным голосом» на вопрос о «страшной болезни».

Говоря о мерах по предотвращению заражения коронавирусом, она призналась, что не покидает своего дома. Актриса проживает в Варшаве, однако большую часть времени старается проводить на природе, на даче в Гульчево в 80 км от города.

«Я из дома не выхожу. Все сидят там, тем более люди старшего поколения. Как проходят дни? Приезжает сын, помогает в семейных делах, я же занимаюсь кошкой», — сказала она.

Брыльска также поделилась подробностями своей семейной жизни и рассказала, что несколько лет назад дала 33-летнему сыну Людвигу, которого она продолжает называть Дуда, серьезную сумму на покупку квартиры, так как его собственный небольшой автосервис не приносит желаемого дохода.

«Зачем заставлять детей ждать собственной смерти и наследства? У Людвига двое сыновей: одному два года, второму — шесть. Иногда их привозят ко мне, чтобы они подышали чистым воздухом. Мне очень нравится сельская жизнь. Здесь я не крашусь и хожу, как хиппи. Мне большего не надо», — пояснила она.

В октябре 2019 года сообщалось о госпитализации народной артистки России Валентины Талызиной, которая тоже сыграла в «Иронии судьбы», а также озвучила героиню Брыльской. Актриса поступила в одну из больниц Москвы с ишемической атакой и была помещена под наблюдение врачей. Медики сообщили, что угрозы для ее жизни нет, и она находится в состоянии средней тяжести.

Тем не менее сама Талызина отказалась комментировать эту информацию, а ее дочь пояснила, что актриса была госпитализирована из-за болей в ноге, однако о микроинсульте речь не идет.

За несколько месяцев до этого Талызина в программе «Выход в люди» рассказывала об ухудшении отношений со своей коллегой по «Иронии судьбы» Лией Ахеджаковой. По ее словам, несмотря на хорошее общение со времен учебы в ГИТИСе и дружбу на съемках фильма Эльдара Рязанова, все изменилось после отказа Ахеджаковой принять участие в работе над ремейком «Иронии судьбы». «Она бросила меня, свою партнершу, не сыграв во второй части «Иронии судьбы». Ее амбиции стали выше искусства, а ведь мы играли подруг», — сказала Талызина.

Чтобы оправдать отсутствие в кадре героини Ахеджаковой, Талызина предложила внести в сценарий изменения и «отправить подружку на родину в Израиль». На протяжении фильма они созванивались и обменивались новостями. «Когда она узнала, что по сценарию мы ее отправили в Израиль, сказала: «Сволочи», это касалось и меня», — заявила Талызина.

Не обошла актриса вниманием и главную звезду фильма. По словам актрисы, Брыльска пыталась убедить Рязанова, что Талызина злоупотребляет алкоголем, а также постоянно обвиняла свою коллегу по съемочной площадке в завистливости.