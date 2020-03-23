Заразился в тюрьме: у Вайнштейна нашли коронавирус

У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline. Он был перевезен из тюрьмы на острове Райкерс в изолятор тюрьмы Венде (Wende Correctional Facility), штат Нью-Йорк.

При этом в департаменте исправительных учреждений Нью-Йорка информацию о положительном тесте у режиссера не подтвердили из-за права последнего на конфиденциальность. Пиар-менеджер Вайнштейна также заявил, что не слышал об этом .

«Наша команда еще не слышала о таком, — рассказал Иуда Энгельмайер, представитель продюсера. — Я не могу комментировать то, о чем не знаю».

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В то же время, как утверждает CNHI со ссылкой на источники в исправительном учреждении, Вайнштейн заразился COVID-19 еще до перевода в тюрьму Венде. Однако, по информации 7 Eyewitness News, в воскресенье у двух заключенных Венде тест на коронавирус показал положительный результат.

Вайнштейн был направлен в тюрьму Венде для медицинского и психологического обследования.

11 марта суд приговорил его к 23 годам лишения свободы по делу о сексуальном насилии.

20 лет тюрьмы продюсер получил по первому пункту обвинения — за принуждение к оральному сексу ассистентки Мириам Хейли в 2006 году. Максимальный срок по этому пункту обвинения предусматривал до 25 лет заключения. Еще три года тюрьмы Вайнштейн получил за изнасилование стилистки Джессики Манн 18 марта 2013 года в отеле на Манхэттене. По этому пункту обвинения продюсер мог получить до четырех лет тюрьмы. Таким образом, суд назначил на шесть лет меньше, чем просила сторона обвинения, настаивавшая на 29 годах лишения свободы.

Представители защиты Вайнштейна пытались смягчить вину, указывая на его пожертвования благотворительным фондам, вес в американском кинематографе, помощь в карьерном росте первым лицам американской киноиндустрии, а также семейное положение и ухудшившееся состояние здоровья. Согласно Variety, за неделю до завершения судебного процесса Вайнштейн перенес ангиопластику. Иуда Энгельмайер, представляющий его интересы, рассказал, что у продюсера слабое сердце.

Скандал, связанный с сексуальным насилием со стороны Вайнштейна, разразился в 2017 году. Причиной стала публикация в издании The New Yorker аудиозаписи его разговора с моделью Амброй Баттилан Гутиеррез из Италии, которая в 2015 году пожаловалась сотрудникам полиции на домогательства. На одну из встреч с Вайнштейном девушка пришла со включенным диктофоном. В ходе их беседы он признался, что вел себя по отношению к ней распущенно, однако объяснил свои действия тем, что «привык так себя вести».

О домогательствах со стороны Вайнштейна поведали более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек и бывшая глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе.

По данным Всемирной организации здравоохранения, к 23 марта не менее 340 тыс. людей по всему миру заболели коронавирусом. В России за прошедшие сутки был зарегистрирован 71 новый случай заболевания, тогда как общее число инфицированных увеличилось до 438.