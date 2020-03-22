«Температура и кашель»: Пласидо Доминго настиг коронавирус

Знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом. Об этом он сообщил подписчикам на странице в Facebook.

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19, — написано в сообщении.

— Я со своей семьей находился в изоляции, как это предписано властями. Мы долгое время себя чувствовали хорошо, но внезапно у меня поднялась температура и появился кашель. Я сдал тест на коронавирус, который вернулся с положительным результатом».

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Доминго также обратился к своим подписчикам с просьбой быть предельно осторожными, следовать всем инструкциям по безопасности и оставаться дома.

«Только вместе мы сможем победить вирус, выбраться из мирового кризиса и вернуться к привычным жизням», — заявил певец.

79-летний Пласидо Доминго находится в так называемой группе риска. Наибольшую опасность для жизни новый коронавирус представляет для людей в возрасте.

В августе 2019 года Доминго обвинили в сексуальных домогательствах сразу девять женщин. Во время опроса 30 сотрудников театра, в котором работает знаменитость, восемь певиц и одна танцовщица заявили о его неподобающем поведении. Одна из артисток призналась изданию Associated Press, что Доминго время от времени «целовал и трогал» ее.

По словам опрошенных, начиная с 1980-х годов один из самых влиятельных оперных певцов в мире пытался заставить женщин вступать с ним в сексуальные отношения. Некоторые сообщили, что иногда Доминго отстранял от работы женщин, не согласившихся на интимную связь. Одна из пострадавших уточнила, что артист сунул руку ей под юбку, а трое других рассказали, что он принуждал их к поцелуям в губы.

На это Доминго ответил, что сотрудницы его оклеветали, а их необоснованные заявления невозможно проверить. Однако оперный театр Лос-Анджелеса, где тенор занимал должность директора, начал проверку, и в октябре Доминго покинул свой пост. В свете обвинений сотрудничать с исполнителем отказались и другие американские театры — Метрополитен Опера, театр в Сан-Франциско и симфонический оркестр Филадельфии.

Уже в конце февраля этого года Доминго принес извинения за свое поведение в прошлом.

«В течение последних нескольких месяцев я обдумывал обвинения, которые были выдвинуты против меня моими коллегами. Я с чувством уважения отношусь к тому, что эти женщины наконец-то почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы высказаться. И хочу, чтобы они знали: я действительно сожалею о причиненном им вреде. Принимаю полную ответственность за свои действия», — говорится в опубликованном Associated Press заявлении исполнителя.

Доминго стал еще одной знаменитостью, заразившейся коронавирусом. Ранее о положительном результате теста на COVID-19 сообщил голливудский актер Идрис Эльба. Британец рассказал об этом на своей странице в Twitter.

«Этим утром я получил положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, пока у меня нет симптомов, но я самоизолировался», — написал Эльба.

Буквально в тот же день известная франко-украинская актриса Ольга Куриленко также сообщила, что у нее нашли коронавирус. Она сейчас находится в Лондоне в изоляции. Куриленко позднее рассказала своим подписчикам в соцсетях, что врачи посоветовали ей принимать парацетамол в случае повышения температуры. Каких-то специальных лекарств ей не назначили.

Первой крупной звездой, инфицированной коронавирусом, стал лауреат «Оскара» Том Хэнкс. Актер находился вместе со своей супругой Ритой Уилсон в Австралии, где проходили съемки байопика об Элвисе Пресли режиссера База Лурмана. О случившемся Хэнкс 12 марта рассказал в Twitter. Он отметил, что Уилсон также получила положительный результат теста.

Уже 17 марта звездную пару выписали из австралийской больницы, однако теперь им предстоит провести на карантине две недели.