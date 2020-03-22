Концерты на дом: какие музыканты перешли в онлайн

Пока россияне находятся на карантине, многие мероприятия переместились в интернет: некоторые онлайн-кинотеатры предоставляют бесплатную подписку, музеи проводят виртуальные экскурсии, а театральные актеры и музыканты выступают перед зрителями через трансляции в соцсетях. Одной из первых о запуске онлайн-концертов без зрителей в зале объявила Московская филармония.

Цикл приуроченных к карантину дистанционных выступлений «Домашний сезон» открыл пианист Денис Мацуев, чей концерт транслировался на платформе Premier и в соцсетях 20 марта. В общей сложности его посмотрели более 1,5 млн зрителей, что в тысячу раз больше вместимости Концертного зала имени П. И. Чайковского. Комментируя свое первое выступление без публики, народный артист России назвал его «особенным во всех отношениях».

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«Это нельзя сравнить с записью: когда записываешь пластинки, когда стоят микрофоны, ты понимаешь, что это исполнение потом будет звучать на дисках долгое время, и представляешь заполненный зал. Здесь — совершенно иная история, на которую мало кто решится», — написал Мацуев в Instagram.

Начиная с 22 марта серию онлайн-концертов продолжат скрипач Никита Борисоглебский и гитарист Артем Дервоед, пианист Борис Березовский, альтист Юрий Башмет, пианист Андрей Гугнин в паре с виолончелистом Борисом Андриановым и другие. Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава и пианистка Екатерина Ганелина планируют дать онлайн-концерт в рамках «Т Фестиваля» в Третьяковской галерее. Согласно информации на сайте учреждения, закрытого как минимум до 10 апреля, выступление пройдет 25 марта в 19:00 в »Яндекс. Эфире».

Рок-группа «Би-2» объявила об онлайн-концерте после переноса европейского тура и выступлений в Сибири, запланированных на май. Бесплатная трансляция выступления коллектива прошла на платформе «Okko» вечером 20 марта и собрала у экранов 2,5 млн зрителей.

«Спасибо, друзья! Это был концерт на самом большом стадионе в нашей жизни — и плевать, что виртуальном! Говорят, что наш лайв набрал больше двух миллионов просмотров, и это совершенно невероятно! Мы вместе — и вместе с самыми лучшими вами! Будьте здоровы! Совсем скоро повторим!» — отметили музыканты в Instagram.

В комментариях под постом зрители оставили множество положительных комментариев, отметив удобство дистанционного формата выступлений.

«Спасибо! Было очень круто! Это мой пятый ваш концерт, пели и танцевали всей семьей», «Это было волшебно, я не ожидала, что без зрителей и как-то онлайн так офигенно получится», «Спасибо вам, ребята! Не надо арендовать клуб и вешать экраны, так было максимально прекрасно», «Как можно быть такими крутыми! Киев был максимально на связи!» — написали поклонники группы.

Для тех, кто не успел посмотреть онлайн-концерт, его запись доступна на сервисе «Okko».

В поддержку людей, заболевших коронавирусом, а также находящихся в самоизоляции и на карантине вечером 21 марта прошел онлайн-концерт «Вместе на расстоянии». Мероприятие провел комик Сергей Мезенцев. До выхода артистов на сцену он напомнил зрителям о необходимости находиться на карантине и на забывать о своей ответственности перед обществом. На часовом концерте, запись которого доступна в видеозаписях паблика «Орленок» во Вконтакте, выступили группы «Корни», «Фабрика» и другие артисты продюсерского центра Игоря Матвиенко.

«Карантин — это не так страшно и плохо, потому что в сердцах мы вместе, и понимаем свою ответственность не только за свои жизнь и здоровье, но и за жизнь и здоровье близкого, знакомого, соседа по дому, попутчика в транспорте — за каждого жителя нашей страны», — написал солист «Корней» Александр Бердников в Instagram.

Вместо отмененного концерта, который должен был пройти 20 марта, лидер группы «Аукцыон» Леонид Федоров провел «домашний духоподъемный мини-концерт» через трансляцию в Facebook. На акустическом онлайн-квартирнике, в частности, прозвучали песни «Весна» и «Дорога», а также две новые композиции. Запись концерта, который длился чуть больше часа, опубликовала в Facebook жена музыканта Лидия Федорова. В комментариях к видеоролику пользователи оставили более 400 сообщений с благодарностью и попросили чаще проводить подобные «встречи».

«Аукцыон», а также Deafheaven, Wire, Beak>, Girl Band и другие стали хедлайнерами фестиваля «Боль», который должен был пройти в Москве в начале июля. В связи с неопределенностью из-за эпидемии организаторы планируют устроить альтернативный 12-часовой стрим-марафон «Карантин — это боль» на сайте karantinbol.com. Трансляция стартует 25 марта в 12:00.

Онлайн-проект «Музыка на дом — концерты с доставкой» с участием Zivert, Filatov & Karas, IOWA, Мари Краймбрери и Uma2rman и Pizza запустился 20 марта. Первый мини-концерт дала группа Pizza в группе «Нового радио» во Вконтакте.

Первое выступление на специальной платформе для проведения онлайн-концертов Stay, запущенной петербургским агентством Doing Great Agency, состоится 29 марта. Первооткрывателем нового сервиса станет экспериментальная инди-формация «Хадн дадн», выпустившая актуальную песню «Мы сегодня дома».

«Пока весь мир на карантине, мы делаем онлайн-концерты для тех, кто действительно любит музыку и не хочет прекращать танцевать», — говорится на сайте сервиса.

Также на платформе планируют выступить RSAC, «Аигел», Velial Squad, Oligarkh и Verhovski.