Новая песня: что ждет Little Big на следующем «Евровидении»

Европейский вещательный союз, ответственный за проведение международного песенного конкурса «Евровидение», который в этом году был отменен из-за распространения эпидемии коронавируса, рассказал о поиске решений возникшей ситуации.

«Мы были переполнены любовью, которой с нами поделилась вся наша семья «Евровидения», с тех пор как было принято трудное решение отменить мероприятие 2020 года. Европейский вещательный союз понимает, как сильно будет не хватать песенного конкурса в этом году», — говорится в обращении.

В организации подчеркнули, что сегодня мир «сильнее, чем когда-либо» нуждается в таких ценностях, как универсальность, инклюзивность и разнообразие, которыми всегда гордился конкурс.

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«В связи с этим Европейский вещательный союз и его участники в настоящий момент заняты поиском альтернативных путей составления программы, которая не была бы соревновательной, чтобы помочь объединиться и развлечься зрителям по всей Европе в эти непростые времена», — отмечается в заявлении.

Организаторы «Евровидения» пояснили, что их цель — в ближайшие месяцы с помощью онлайн-платформ отметить песни и исполнителей, которые были отобраны для участия в этом году.

«Держа это в уме, исполнительный комитет Европейского вещательного союза решил, что в соответствии с правилами «Евровидения» песни этого года не будут допущены до участия в конкурсе в 2021 году. Участвующие в конкурсе телевещатели могут решить, каких исполнителей отправить в 2021 году — отобранных для отмененного конкурса или новых», — указали они.

Таким образом, песня «Uno» группы Little Big автоматически была лишена права на участие в состязании следующего года. Если коллектив все же поедет на «Евровидение», ему потребуется представить новую композицию.

В ЕВС также попросили поклонников конкурса проявить терпение, пока организаторы будут искать выход из текущей ситуации.

Ранее положение о беспрецедентном решении отменить конкурс «Евровидение» в 2020 году было опубликовано на сайте ЕВС.

«Нестабильность, которую внесло распространение коронавируса по Европе, и связанные с ним ограничения, введенные властями стран-участниц, а также правительством страны-хозяйки Нидерландов, для ЕВС стали причиной принятия сложного решения о невозможности проведения живого мероприятия в соответствии с планом», — говорилось в сообщении.

Организаторы подчеркивали, что испытывают гордость за бесперебойное проведение конкурса на протяжении последних 64 лет, и выразили свое глубокое огорчение в связи с тем, что в 2020 году его пришлось впервые отменить. В ЕВС отметили, что продолжают переговоры со всем заинтересованными сторонами о сохранении за Роттердамом права провести «Евровидение» в 2021 году.

«Мы просим людей вместе с нами потерпеть до тех пор, пока мы работаем над последствиями этого беспрецедентного решения и ждем дальнейших новостей в ближайшие дни и недели. Мы бы хотели отдельно поблагодарить всю команду вещателя Нидерландов, а также 41 сотрудника ЕВС, которые работали над мероприятием этого года», — отмечалось в заявлении.

Представители организации заверили, что как и сердца зрителей, их сердце также было разбито невозможностью проведения «Евровидения», и выразили уверенность в том, что все страны-участницы конкурса проявят поддержку в сложившихся условиях.