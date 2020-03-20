Нехватка фильмов: коронавирус уже сейчас грозит «Оскару»

Американская академия кинематографических искусств и наук уже сейчас сталкивается с дилеммой по поводу вручения премии «Оскар» в следующем году. В связи с распространением коронавируса COVID-19 крупнейшие студии массово переносят даты выпуска фильмов или переводят релизы в интернет. На фоне пандемии многие кинотеатры остаются закрытыми на неопределенный срок, что создает Академии дополнительные трудности, передает The Hollywood Reporter.

«Академия нацелена на то, чтобы помочь нашим сотрудникам и всей отрасли безопасно пройти через этот глобальный кризис в области здравоохранения и экономики, — заявил представитель организации 19 марта. — Мы находимся в процессе оценки всех аспектов этой неопределенной ситуации и ее возможных изменений».

Чтобы претендовать на участие в номинациях «Оскара», фильм должен быть показан в коммерческих театрах Лос-Анджелеса в течение недели календарного года, предшествующего церемонии. В 2021-м она запланирована на 28 февраля.

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На прошлой неделе три крупнейшие сети кинотеатров США — AMC Theatres, Regal Cinemas и Cinemark — приостановили свою работу. Поэтому некоторые студии предпочитают выпускать свой продукт в формате VOD (видео по запросу) и потоковых платформ вместо того, чтобы показать их в кинотеатрах позднее.

В понедельник представители Universal Pictures заявили, что с 10 апреля американские пользователи смогут арендовать анимационный фильм «Тролли. Мировой тур» за $19,99. В этот же день мультфильм выйдет в прокат. Фильмы, которые уже идут в кинотеатрах — «Человек-невидимка», «Охота» и «Эмма», — появятся на стриминговых сервисах iTunes и Amazon в конце марта. Обычно между выходом фильма в кинотеатрах и его выпуском на онлайн-сервисах проходит от одного месяца до полугода.

«У Universal Pictures запланировано много новинок на 2020 год. Но вместо того чтобы переносить премьеры или выпускать фильмы в такое непростое время, мы хотели предоставить людям возможность посмотреть их в домашних условиях, — заявил генеральный директор NBC Universal Джефф Шелл.

— Мы надеемся и верим, что люди по-прежнему будут ходить в кинотеатры, где это возможно, но мы также понимаем, что для людей в разных уголках мира это становится все менее реальным».

Студии начали выпускать фильмы в онлайн-формате в результате резкого падения кассовых сборов в США, достигших минимума за последние 20 лет. В ходе уикенда с 13 по 15 марта кинотеатры собрали $54,4 млн. Меньший результат — $54 млн — был зафиксирован только в январе 1999-го. Согласно оценкам экспертов, общий урон мирового кинопроката в связи с эпидемией уже превысил $7 млрд.

Если кинотеатры Лос-Анджелеса останутся закрытыми в течение значительной части 2020 года, только несколько фильмов смогут побороться за «Оскар». Сейчас полноправными участниками премии Американской академии кинематографических искусств и наук могут стать ленты «Человек-невидимка», «Вперед», «Эмма», «Первая корова», «Вне игры» и несколько других. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств Академии придется выбирать участников «Оскара» из очень ограниченного списка вариантов.

В качестве альтернативы организаторы могли бы установить временные правила, позволяющее фильмам с потоковых сервисов претендовать на премию.

По мнению журналиста и номинированного на «Оскар» режиссера документальных фильмов Адама Бензина, Академия может прийти к этому решению при получении некоторой гарантии того, что при возможности фильм получит релиз в кинотеатрах в будущем.

Еще одним решением проблемы может стать перенос «Оскара» на более позднюю дату. За всю историю премии Академия откладывала церемонию трижды. Во время наводнения в Лос-Анджелесе в 1938 году мероприятие перенесли на неделю, в 1968 году после убийства доктора Мартина Лютера Кинга — на два дня и в 1981 году после покушения на президента США Рональда Рейгана — на один день. Однако в случае с долговременным закрытием кинотеатров проведение 93-й церемонии вручения премии «Оскар» придется отложить на более длительный срок.