Эхо карантина: Netflix и Youtube снизили разрешение видео в ЕС

Стриминговый сервис Netflix и видео-хостинг YouTube на месяц понизят разрешение видео в странах ЕС, чтобы предотвратить коллапс в работе интернета в условиях беспрецедентной нагрузки из-за домашнего карантина во время пандемии коронавируса. Срок действия этих мер может измениться, пишет CNN.

«По нашим оценкам, эти меры сократят трафик Netflix в европейских сетях примерно на 25%, при этом обеспечат качественный сервис нашим пользователям», — заявил представитель стримингового гиганта.

Представитель Google, в состав которого входит YouTube, сказал, что они продолжат работать с правительствами государств и операторами сетей, чтобы минимизировать нагрузку на систему и одновременно удовлетворить потребности пользователей.

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Эти заявления последовали за призывами официальных лиц Европейского союза к главам потоковых сервисов отказаться от видеоконтента высокого разрешения, чтобы предотвратить сбои в работе интернета. В связи с тем, что для борьбы с распространением вируса во многих странах был введен принудительный карантин, сотни миллионов людей стали работать из дома, а большое количество детей не пошли в школу. Чиновники были обеспокоены огромной нагрузкой на всемирную паутину.

Еврокомиссар Тьерри Бретон, отвечающий за внутренний рынок ЕС, который охватывает более 450 миллионов человек, в среду и четверг обсуждал с генеральным директором Netflix Ридом Хастингсом, какая сейчас идет нагрузка на сеть. В своем заявлении Бретон подчеркнул, что с учетом беспрецедентной ситуации потоковые платформы, операторы связи и пользователи «несут совместную ответственность за принятие мер по обеспечению бесперебойной работы интернета во время борьбы с распространением вируса».

Согласно отчету американской компании по сетевому оборудованию Sandvine за 2019 год, на видео приходится более 60% данных, предоставляемых интернет-провайдерами потребителям, при этом доля Netflix составляет чуть менее 12% общего трафика. На трафик Google, управляемый YouTube, приходится еще 12%.

По словам представителя Netflix, некоторые пользователи «увидят серьезное снижение качества видео», в то время как другие не увидят никаких изменений.

Несмотря на возросшую нагрузку, в Европе до сих пор не было зарегистрировано никаких сбоев. Согласно заявлению чиновников Европейского союза, будет проведена работа с регулятором, контролирующим электронные коммуникации, для создания специального механизма отчетности. Эти меры позволят контролировать интернет-трафик и своевременно решать проблемы с пропускной способностью сети.

«На данном этапе инженеры разрабатывают новые шаблоны трафика в соответствии со стандартными сетевыми операциями, — заявила генеральный директор Европейской ассоциации операторов телекоммуникационных сетей Лиза Фур. — Мы поддерживаем усилия Европейской комиссии по обеспечению национальных правительств и регуляторных органов всеми инструментами, необходимыми для поддержания пропускной способности сетей на всем континенте».