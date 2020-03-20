«Булки» на карантине: команда фильма с Асмус застряла на Шри-Ланке

После окончания первого блока съемок фильма «Булки» на Шри-Ланке съемочная группа разделилась на две части из-за объявленного в стране карантина. Исполнители главных ролей улетели в Москву 12 марта на неделю, а 18 марта аэропорт Коломбо закрыл доступ для зарубежных рейсов. Об этом «Газете.Ru» рассказал продюсер фильма Георгий Малков, находящийся в Москве.

«Съемки начались 5 марта, 12 марта закончился первый блок в связи с изначально запланированной занятостью Кристины Асмус, которая играет главную роль в театре. Соответственно, 12-го она вернулась в Москву, и участвовавшие там остальные актеры Марк Богатырев, Борис Дергачев и Васант Балан тоже улетели, так как изначально планировалось продолжить 19-го», — поделился продюсер.

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Он отметил, что сначала власти объявили об отмене зарубежных рейсов до 31 марта, а затем пообещали открыть аэропорт 25 марта. После этого объявления продюсеры купили актерам билеты в Коломбо, учитывая, что ситуация по-прежнему остается непредсказуемой.

«С сегодняшнего дня все люди на Шри-Ланке в течение трех суток не смогут выходить из дома. Был ажиотаж в магазинах, сейчас вся группа, оставшаяся там, сидит в отелях. Они закупились продуктами и будут ждать, когда это закончится», — рассказал Малков.

В комментарии для пресс-релиза компании Megogo он заявил, что команда внимательно следит за ситуацией в мире и с пониманием относится к мерам, которые принимаются для борьбы с распространением коронавируса.

«Безопасность и здоровье людей однозначно для нас на первом месте. При этом все создатели фильма — и творческая, и административная группа — расстроены этим несправедливым форс-мажором и обеспокоены как дальнейшей судьбой фильма, так и собственными судьбами. Но уверен, что выход обязательно найдется и мы вернемся к своей работе», — сказал Малков.

В связи с постановлением местных властей выполнять карантинные мероприятия съемочная команда не может вернуться в Москву. Отмечается, что первая часть карантина может продлиться до апреля. По словам режиссера фильма Олега Асадулина, в начале съемок фильма ничего не предвещало трудностей.

«С этим проектом у нас все складывалось просто идеально — крутой комедийный сценарий, лучшие актеры, необыкновенное экзотическое место действия. В общем, все составляющие будущего кинотеатрального блокбастера. Но действительность внесла свои суровые коррективы», — поделился Асадулин.

Сейчас продюсеры находятся на постоянной связи с российским посольством и представительством авиакомпании, делая все возможное для разрешения ситуации.

По сюжету эксцентричной комедии «Булки» героиня Кристины Асмус живет в Подмосковье и работает пекарем на хлебобулочном комбинате. Жених обещает помочь девушке с открытием собственной булочной, но сразу после свадьбы ей изменяет. Выпив большое количество алкоголя, она решает отправиться в свадебное путешествие на Бали одна. По словам актрисы, ее насторожило необычное начало съемок на океане.

«В первый день съемок мы с режиссером на площадке уже собирались, по нашей киношной традиции, разбивать тарелку о штатив камеры. Вдруг появились местные монахи и провели специальный обряд — повязали на запястье участникам всей съемочной команды белые намоленные ниточки», — поделилась Асмус.

В комментарии «Газете.Ru» продюсер фильма заявил, что прибегнуть к дистанционной работе в данном проекте не получится, потому что виртуально перенести актеров из Москвы на Шри-Ланку будет затруднительно. Недавно о таком методе работы рассказал режиссер Тимур Бекмамбетов, удаленно контролирующий съемки сцен воздушных боев в фильме «ФАУ. Побег из ада». Боевые блоки фильма о подвиге летчика-истребителя Михаила Девятаева с Павлом Прилучным в главной роли снимаются внутри компьютерной игры «War Thunder». Об этом Бекмамбетов сообщил на своей странице в Instagram.

Во время работы над фильмом режиссер находится в Москве, а его коллеги продолжают трудиться на «Ленфильме» в Санкт-Петербурге. В одном из постов Бекмамбетов рассказал, что съемочная группа соблюдает все необходимые меры безопасности в условиях эпидемии: на входе изменяют температуру, принимают витамины для укрепления иммунитета и каждый день проверяются на симптомы коронавируса.