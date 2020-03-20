«Трудные времена»: Каннский кинофестиваль перенесен

Ежегодный международный Каннский кинофестиваль не пройдет с 12 по 23 мая из-за ситуации с распространением нового типа коронавируса во Франции. Согласно предварительным данным, опубликованным организаторами на сайте фестиваля, начало мероприятия переносится на конец июня.

«Как только развитие ситуации во Франции и во всем мире позволит нам установить точные даты, мы сообщим о своем решении в соответствии с постоянными консультациями с правительством Франции и мэрией Канн, а также с Советом фестиваля, участниками и всеми партнерами мероприятия. Между тем, Каннский фестиваль оказывает поддержку тем, кто призывает уважать общий запрет и просит проявить солидарность в эти трудные времена для всего мира»,

— говорится в официальном сообщении оргкомитета.

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Ранее в Каннах перенесли с апреля на октябрь фестиваль сериалов Canneseries в связи с распространением коронавируса. По этой же причине был отменен Международный телевизионный рынок MIPTV, который должен был начаться 27 марта.

О переходе каннских мероприятий в режим онлайн речи не шло. Однако многие фестивали и форумы решили не переносить даты для очного проведения, а переместились в интернет.

Так, международный фестиваль телевизионного контента Series Mania запускает онлайн-платформу Digital Forum, которая будет дублировать некоторые функции отраслевого форума Series Mania. Об этом сообщает Variety со ссылкой на основателя и генерального директора Series Mania Лоренс Хершберг.

Мероприятие должно было пройти во французском городе Лилль с 20 по 28 марта, но в связи с эпидемией оно было перенесено в режим онлайн. Специальная платформа будет работать с 25 марта по 7 апреля. Для доступа к участию пользователи должны будут оформить подписку за €90. На виртуальном форуме участникам будут доступны презентации проектов, пилотные эпизоды сериалов и видеопрезентации 16 проектов, отобранных на Co-Pro Pitching.

Крупное ежегодное мероприятие в США South by Southwest (SXSW), объединяющее несколько музыкальных, кинематографических и медиафестивалей, также перешло в режим онлайн. Оно проходит с 13 по 21 марта, а победители будут объявлены 24 марта. Члены жюри просматривают материалы участников конкурса по ссылкам и загруженным материалам. Об этом The Hollywood Reporter рассказала директор фестиваля Джанет Пирсон.

«После отмены фестиваля создатели фильмов остались в безвыходном положении, — сказал Пирсон. — Мы знаем, что это не заменит очное проведение SXSW с его уникальной и фантастической аудиторией, но, по крайней мере, это является способом привлечения внимания к замечательным фильмам».

Организаторы фестиваля документального кино CPH: DOX объявили о переходе в режим онлайн в течение нескольких часов после того, как датское правительство объявило об ограничении общественных мероприятий. Кинофестиваль проходит с 18 по 29 марта, но подборка из нескольких десятков фильмов доступна только жителям Дании. Этой же тенденции последовал швейцарский фестиваль документального кино Visions du Réel.

Многие музеи и театры также перенесли свой контент в интернет. Спектакли можно посмотреть в режиме прямой трансляции или в качественной записи, а на выставку в музее можно «сходить» с помощью VR-экскурсии. В интерактивном онлайн-формат пользователям доступны многие лекции, форумы и семинары. В сложившейся ситуации эта возможность неоценима, но ее стоит рассматривать как вынужденную необходимость, потому что атмосферу живых мероприятий невозможно передать через экран. Этим принципом руководствовались организаторы «Евровидения» при переносе международного песенного конкурса на следующий год.