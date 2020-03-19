Испугались вируса: отложены съемки новых «Друзей»

Работа над спецвыпуском комедийного сериала «Друзья», приуроченным к запуску стримингового сервиса HBO Max, переносится на май из-за угрозы распространения коронавируса. Съемки эпизода с участием оригинального актерского состава — Лизы Кудроу, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Мэттью Перри, Дэвида Швиммера и Мэтта Лебланка — должны были начаться уже на следующей неделе. Об этом сообщает Variety со ссылкой на собственных инсайдеров. Издание уточняет, что студии Warner Bros. и HBO Max отказались от комментариев.

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Согласно источнику, за участие в эпизоде каждая из шести звезд сериала получит гонорар в размере от $3 до $4 млн. В конце прошлого года менеджеры актеров и представители HBO испытывали трудности с решением денежного вопроса. В связи с этим переговоры были приостановлены на несколько недели, и креативный директор HBO Max Кевин Рейли не дал однозначного ответа на вопрос о возможном продолжении сериала.

«Вокруг этого есть интерес, но мы все же не можем разжигать его еще больше своим подтверждением, — сказал Рейли в одном из январских интервью. — На сегодня это просто возможно».

Вскоре стороны возобновили переговоры и пришли к решению, которое устроило всех. В начале февраля актер Мэтью Перри, сыгравший в сериале Чендлера Бинга, опубликовал в Twitter пост о том, что в ближайшее время «грядут большие новости». Через пару недель руководство WarnerMedia опубликовало официальное сообщение о том, что спецвыпуск шоу выйдет в мае на сервисе HBO Max. Главный контент-редактор HBO Max Кевин Райт рассказал, что съемки пройдут на студии Warner Bros. в Бербанке, где 25 лет назад начиналась работа над сериалом.

«Наверное, можно назвать этот выпуск «Тот, в котором они все снова встретились» — Дэвид, Дженнифер, Кортни, Мэтт, Лиза и Мэттью воссоединятся для специального выпуска на HBO Max, который будет выложен вместе с полным архивом «Друзей», — заявил Райт.

— Я узнал о «Друзьях», когда шоу было еще на ранних стадиях создания, а потом получил возможность поработать над сериалом спустя много лет, и я получил огромное удовольствие от наблюдения за тем, как он цеплял одно поколение зрителей за другим. Он входит в эпоху, когда друзья и зрители собираются вместе в режиме реального времени, и мы думаем, что это воссоединение сможет передать этот дух, воссоединив старых и новых поклонников».

Режиссером спецвыпуска был назначен Бен Уинстон, а продюсированием займутся Fulwell 73 и Warner Bros. Unscripted & Alternative Television. В качестве исполнительных продюсеров выступят сами актеры вместе с создателями оригинального проекта Кевином Брайтом, Мартой Кауффман и Дэвидом Крейном.

Осенью прошлого года «Друзьям» исполнилось 25 лет — 22 сентября 1994 года на телеканале NBC вышел пилотный «Эпизод, где Моника берет новую соседку». Сюжет, придуманный продюсерами Дэвидом Крейном и Мартой Кауффман, отлично продуманный актерский ансамбль и грамотная схема производства позволили новому проекту «выстрелить». По истечении 10 сезонов сериал завершился в связи с общей усталостью команды и взрослением актеров.

По сюжету «Друзей» компания главных героев живет в нью-йоркском районе Гринвич-Виллидж (на самом деле сериал снимался в Калифорнии). Съемочные помещения были выстроены в студии, где также были установлены трибуны для зрителей — почти все эпизоды снимались под наблюдением фокус-групп, которые оценивали актерскую игру. Первую серию ситкома посмотрели 22 млн человек, а последнюю — 55 млн, что стало четвертым результатом за всю историю телевидения. Несмотря на успех среди зрителей, из 44 номинаций на «Эмми» сериал выиграл всего шесть, один раз став «лучшей комедией».