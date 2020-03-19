«Смех до слез и крови»: Никита Тарасов о сериале «Колл-центр»

— Что вы можете интересного, но без спойлеров, рассказать о своем персонаже в сериале «Колл-центр»? Может быть, какие-то детали, на которые следовало бы обратить внимание?

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— Сериал «Колл-центр» я впервые буду смотреть вместе со зрителями. В данный момент не знаю, что осталось в финальной версии монтажа. Но, вероятно, стоит обратить внимание на рабочее место моего героя. В первой серии мы готовили зрителям сюрприз. Кто догадается, какой именно, пишите мне в директ.

— Когда вы прочитали сценарий, как стали готовиться к съемкам?

— Мне важно было понять специфику работы компании. Ведь это же колл-центр, тут работают люди, у которых есть своя иерархия, свои обязанности. Я просматривал десятки обучающих видео, как построить собственный бизнес в этой сфере с нуля. «Горячий клиент», «холодный звонок», как правильно общаться с клиентом при первом обращении, как правильно вести клиентскую базу и отчетность. В этом бизнесе большая текучка кадров. Многие просто не выдерживают постоянного унижения со стороны заказчиков. Если ты работаешь «на трубке», тебя постоянно посылают, угрожают и проклинают. Выживают только люди со стальными нервами. И то, что таких циников, как в нашем «Колл-центре», смогли напугать до смерти, говорит лишь о реальной опасности.

close Кадр из сериала «Колл-центр» (2020) Кадр из сериала «Колл-центр» (2020) ТНТ

— Многие актеры сериала «Колл-центр» говорят о том, что это были чуть ли не самые сложные съемки за историю их работы в кино. Как это было для вас?

— Что Вы? Это было страшно весело. И ужасно смешно. Смех до слез и крови.

— В сериале нет черно-белых персонажей — у каждого можно найти положительные и отрицательные стороны. Сложно ли играть такого героя — в серых полутонах?

— Почему в серых? В первой серии мой герой фиолетовый. В финале — бежевый. Это не в буквальном смысле, конечно. Только в ситкоме герой — маска. Женя меняется. Таковы законы драматургии. Сталкиваясь с трудностями, герой трансформируется и обретает самоидентификацию — базовая мантра любого сценариста. Иначе кому сопереживать?

close ТНТ

— Нельзя не затронуть эпизод с обнаженной сценой. Как были организованы съемки, и как себя чувствовали актрисы и актеры?

— Мне было прохладно. Но я старался сделать так, чтобы этого никто не заметил.

— Насколько подробно в этом случае обговариваются все детали с участниками съемок?

— А что там обговаривать? Согласился сниматься? Играй! Что авторы написали, что канал утвердил, то и играй. Актеры — главное выразительное средство режиссера. Вы не представляете, как это раздражает. Год ты пишешь сценарий, потом еще полгода ты его переписываешь, согласовывая с руководством канала. Следующие полгода ищешь актрису, ту самую, которая максимально точно могла бы воплотить написанное и утверждённое. Скрестив пальцы и набрав воздуха, ты наконец-таки выходишь в съемочный период! Каждая смена стоит, как чугунный мост. И тут вдруг перед репетицией актриса делает большие глаза и требует насисечники.

Это я не про съемочную площадку «Колл-центра» говорю. Это я про свою собственную. Когда ты и автор и режиссер истории, меньше всего хочется бороться с актерскими «прибабахами». Ведь взрослые же люди, читали сценарий! Там всегда все написано.

close Кадр из сериала «Колл-центр» (2020) Кадр из сериала «Колл-центр» (2020) ТНТ

— Совсем без подробностей и пояснений — можете ли сказать, будут ли раскрыты все тайны в конце?

— Да конечно, нет.

— Кто лично вам больше всего импонирует из персонажей?

— Как и в жизни, тот, кто жизнеспособней всего. Смотрите до конца, узнаете!

— В сериале поднимается сразу несколько социальных тем. Две самые заметные — отношение к мигрантам и глубокая финансовая и социальная пропасть между сотрудниками руководящего звена и рядовыми людьми. Как вы думаете, возможно ли в будущем решить эти вопросы?

— Разве в России уже не пытались сравнять социальную пропасть? Я не социолог и не специалист по геополитическим вопросам. Если вас не устраивает работать на «биг босса», вы всегда можете открыть свое дело. В большой корпорации или в семейном кафе есть свои достоинства и риски. Каждый выбирает свой путь. Двадцать лет я говорил в кадре чужой текст, играя в чужих масштабных и не очень проектах. Никто не говорит, что я больше не буду этого делать. Замечательный опыт! Но сейчас мне гораздо интересней разрабатывать и снимать собственные проекты.

— Вы снимались в большом количестве отечественных сериалов. Что изменилось в стране в этом направлении?

— Первый сериал в моей жизни случился в 2001 году. И сейчас, и тогда актеры выходили в кадр и играли, режиссер командовал, оператор снимал. Лишь технологический прогресс в корне изменил процесс производства. Сверхчеткое изображение, новые линзы, световые приборы. Появилось удобное программное обеспечение, благодаря которому дубли прямо с камеры можно отсматривать в мобильном телефоне, находясь в любой точке мира. Современное кинопроизводство экономит тонны бумаги. Сценарий можно свайпать друг другу. «Кухня» подняла планку перед российскими продакшенами сразу по нескольким позициям: динамичный сценарий, рекордно большое количество основных персонажей, качественный юмор и самая дорогая музыка. Теперь же подобные нововведения стали стандартом. Выросло новое поколение сценаристов и режиссеров.

На днях я окончил обучение на продюсерском потоке в Школе кино и телевидения «Индустрия». Со мной учились крайне талантливые, креативные ребята. Каждый наш проект достоин воплощения. Это будет смелое русское телевидение.

close Кадр из сериала «Колл-центр» (2020) Кадр из сериала «Колл-центр» (2020) ТНТ

— Стриминг сегодня дает больше свободы создателям, так как смело идет на рейтинг «18+». Как вы считаете, сможет ли он в будущем полностью заменить традиционное телевидение?

— Как креативный продюсер телевизионных проектов смело вам скажу: телевидение теперь везде! Пользователь сам выбирает, где ему смотреть контент. Как правило, Youtube-инфотеймент я смотрю на большом экране, а ТВ-сериалы в мобильном телефоне. Мы являемся прямыми свидетелями самой бескровной революции за всю историю России. Вместе со сменой принципа телесмотрения меняется и сознание людей, их способ жизни. Например, вам понравился пиджак на главном герое сериала. Один клик, и вы уже в интернет-магазине заказываете этот пиджак с доставкой на дом. Это реальная технология, она уже существует. Я всегда буду за мультиплатформенность. Потому что только пользователь решает, где и что ему смотреть.

— Какие еще современные российские сериалы вы бы выделили?

— «Метод», «Домашний арест», «Трудные подростки», «Триггер».

«Колл-центр» будет показан с 23 марта в 22:00 – в линейке сериалов «Сделано PREMIER», на канале ТНТ и видеоплатформе PREMIER.