«Люди умрут»: Хадженс извинилась за пренебрежение к COVID-19

Американская актриса и певица Ванесса Хадженс извинилась за циничное высказывание об эпидемии коронавируса. Ранее в прямом эфире в Instagram она раскритиковала рекомендации американских властей оставаться в самоизоляции в течение нескольких месяцев.

«Эмм... До июля звучит как полная фигня. Извините. Это вирус, я понимаю, я уважаю это, но в то же время даже если все им заболеют — да, люди умрут, что ужасно. Но, вроде как, неизбежно» — сказала Хадженс во вторник.

Это высказывание вызвало гнев среди некоторых из ее 38,4 млн фолловеров в соцсети. Пользователи назвали 31-летнюю актрису бесчувственной и обвинили в несерьезном отношении к смертельному вирусу и неуважении к пострадавшим от него людям. В разгар дискуссии о ее поведении Хадженс опубликовала видеообращение в Instagram, в котором заявила, что ее комментарии о COVID-19 были вырваны из контекста. Она заверила, что с полной серьезностью относится к эпидемии и находится в своем доме на карантине.

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«Я не отношусь к этой ситуации легкомысленно. Я дома, так что и вы оставайтесь внутри», — посоветовала Хадженс.

Этих оправданий оказалось недостаточно, и актрисе пришлось публично извиняться за свои слова.

«Я понимаю, что мои слова звучали пренебрежительно и совсем не соответствовали ситуации в стране и мире. Это стало знаком того, какое значение имеют мои слова сейчас, как никогда. Желаю всем оставаться здоровыми в это безумное время», — сообщила Хадженс в своем Twitter-аккаунте.

Один из самых популярных комментариев под этим постом написала актриса Минди Робинсон, заявившая о неискренности извинений коллеги.

«Я уверена, что извиниться тебя заставили менеджеры. С Голливудом у тебя все не так — ты испорченная, эгоистичная, потерявшая связь с аудиторией и не заслуживающая своей славы и успеха», — отметила Робинсон.

Известный маркетолог Фредерик Джозеф признался, что раньше поддерживал и уважал Хадженс, но теперь разочаровался в ее мировоззрении.

«Миллионы людей страдают не только от вируса, но и от сопутствующих проблем. Попробуйте заглянуть за пределы своих привилегированных условий, особенно с такой большой аудиторией в соцсетях», — призвал Джозеф.

Также в комментариях к посту Хадженс отметились люди, непосредственно столкнувшиеся с вирусом.

«Как итальянка, находящаяся в самоизоляции, я хочу выразить свое большое разочарование и презрение к вашей невнимательной и поверхностной речи. Мой народ на самом деле страдает, наши врачи и медсестры делают все возможное, чтобы остановить эту болезнь», — написал девушка под ником Laura.

Многие поклонники решили поддержать знаменитость, ставшую объектом ненависти тысяч пользователей. Среди прочих на сторону Хадженс встала американская модель, телеведущая и писательница Крисси Тейген. Она заявила, что не согласна с комментариями актрисы, но попросила оставить ее в покое, потому что люди учатся на своих ошибках.

«Иногда люди, особенно знаменитые, могут говорить действительно глупые вещи. И вы можете. Но и они, и вы впоследствии осознаете неправильность своих действий, — написала Тейген в Twitter. — Поэтому вы не должны портить им жизнь».

Один из пользователей ответил, что знаменитости должны фильтровать свои высказывания во избежание подобной реакции. Телеведущая согласилась с ним, добавив, что сама научилась не торопиться и подумать, прежде чем отправлять сообщения своим поклонникам.

«Вы не сможете побудить меня не прощать ошибок людей, — обратилась Тейген к подписчикам. — Это делает мое существование осознанным и счастливым. Если вы предпочитаете злиться в интернете весь гребаный день, делайте это».

В заключении модель призналась, что «онлайн-пытки» сделали ее более чувствительной к подобным ситуациям. В аккаунтах Хадженс пока не появлялось комментариев в ответ на негативные высказывания под постом с извинениями, но она изменила описание на своей странице в Instagram. Теперь в шапке профиля размещен призыв «Оставайся дома! Не выходи на улицу. Давайте пройдем через это вместе».