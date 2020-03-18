Большая маленькая жжешь: сериал «И повсюду тлеют пожары» с Риз Уизерспун

Городок Шейкер-Хайтс, Огайо, 1997 год. Эллен Дедженерес всего несколько месяцев назад совершила каминг-аут, группа Marcy Playground рвет чарты с хитом «Sex and Candy», у местных ребят в уокмены заряжены Куин Латифа, Энни Леннокс, Chumbawamba, The Cardigans и прочие милые вещи.

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Элена Ричардсон (Риз Уизерспун) — белая обитательница шикарного домика, счастливая (вроде бы) мать четырех детей, контрол-фрик и время от времени — журналистка второй по значимости газеты в городе. Миа Уоррен (Керри Вашингтон) — ее полная противоположность, темнокожая художница-скульпторша-фотографиня, мать-одиночка, перекати-поле с набором вещей, который вмещает небольшая легковушка. Изначально Миа не планирует задерживаться в Шейкер-Хайтс, но дочь Перл (Лекси Андервуд) уговаривает ее остаться. Элена предлагает женщине снять у нее жилье, а заодно — работу домохозяйки (от страха показаться невежливой приходится выдумать термин «домашний менеджер»). Чуть позже дом Элены сгорит, однако как и почему — пока неясно.

close Кадр из сериала «И повсюду тлеют пожары» (2020) Кадр из сериала «И повсюду тлеют пожары» (2020) Hello Sunshine

Риз Уизерспун наткнулась на роман Селесты Инг «И повсюду тлеют пожары» еще до публикации, когда выбрала его для своего книжного клуба. И сразу же решила экранизировать: дала почитать Керри Вашингтон («Скандал» от ABC, «Джанго освобожденный»), потом с ее помощью заручилась поддержкой сценаристки Лиз Тайглаар («Однажды в сказке»). Словом, произошло примерно то же самое, что с «Большой маленькой ложью» Лианы Мориарти в 2014 году, разве что обошлось без Николь Кидман. С бестселлером Мориарти (точнее, с его адаптацией от HBO) здесь вообще предостаточно пересечений. Поклонники задумчивой драмы Дэвида Э. Келли могут бросить читать этот текст, приступить к просмотру прямо сейчас и не разочароваться.

От «Лжи» «Пожары» унаследовали примерно такую же нервозную мамашу-Уизерспун, интригующий детективный заход (кто и почему сжег дом Элены? что случилось с Мией в прошлом?), тонкий социокультурный анализ и экспоненциально растущее напряжение. Если в экранизации Мориарти речь шла в основном про бесконечно грустных, но все еще красивых и богатых людей, здесь выборка существенно расширяется. Темами сериал довольно умело жонглирует. Поначалу кажется, что во главе угла стоят расизм, белая хрупкость (погуглите), ксенофобия и классовое неравенство. Потом «Пожары» начинают петлять и говорить о гомофобии и сексизме. Затем резко выруливают в сторону психотравм, связанных с материнством. Все эти маленькие очаги норовят слиться в одно большое пламя.

Актуальная повестка — безусловно, главный двигатель сериала. Для трамповской Америки «И повсюду тлеют пожары» — горькое напоминание о недавнем прошлом, повторения которого нельзя допустить. Для путинской России, где шоу пока никто не купил, — вполне достоверное отображение окружающей действительности (с поправкой, конечно, на идеальные лужайки и наличие полноценного среднего класса). Однако «Пожары» заблаговременно просятся в список лучших сериалов года не поэтому.

close Кадр из сериала «И повсюду тлеют пожары» (2020) Кадр из сериала «И повсюду тлеют пожары» (2020) Hello Sunshine

Во-первых, Уизерспун, хотя местами и повторяет пройденный материал, по-прежнему не дает от себя оторваться. Ее эмоционально-психологическая конфронтация с героиней Вашингтон, возможно, не выдержит конкуренцию с макабром Сандры О и Джоди Комер из «Убивая Еву», но, вероятно, обеспечит как минимум одной из участниц упоминание на основных телевизионных премиях. Во-вторых, из каждой сцены мы узнаем новые подробности о персонажах, поэтому они быстро становятся живыми людьми. Изящнее всего это работает с Элениной манией контроля. Она каждое утро записывает свой вес, составляет подробное расписание на всю семью из шести человек, занимается с мужем сексом исключительно по графику (среды и субботы!) и наливает себе вино с помощью мерного стакана (не больше 120 грамм). Все это укладывается в первые 25 минут хронометража.

В сухом остатке «Пожары» — более-менее классическая история о столкновении двух противоположностей, которым предстоит друг у друга поучиться (во всяком случае, пока). Однако благодаря проникновенным актерским выступлениям и действительно остроумному сценарию имеющиеся три эпизода иначе как залпом смотреть не получается (дальше будет по серии в неделю до 22 апреля). Зарубежные критики тоже согласны: на момент написания этих строк агрегатор Metacritic не зарегистрировал ни одной откровенно отрицательной рецензии. Кажется, в ближайшее время Уизерспун, вознамерившаяся экранизировать примерно всю важную современную фем-литературу, окончательно станет постоянной участницей ежегодных сериальных топов. Во всяком случае, после трех лет с «Большой маленькой ложью», «Утренним шоу» и «Пожарами» на меньшее рассчитывать не хочется.