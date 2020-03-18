Little Big никуда не едут: «Евровидение-2020» отменили

Представители Европейского вещательного союза (EBU) сообщили об отмене международного песенного конкурса «Евровидение» в 2020 году в связи с распространением эпидемии коронавируса. Сообщение о решении организаторов мероприятия было опубликовано в официальных аккаунтах конкурса в соцсетях и на сайте Eurovision.tv.

«С глубоким сожалением объявляем об отмене конкурса песни «Евровидение-2020» в Роттердаме.

За последние несколько недель мы исследовали множество альтернативных вариантов, которые позволили бы провести «Евровидение». Однако в связи с неопределенностью из-за распространения COVID-19 по всей Европе и ограничениями, введенными правительствами участвующих стран и властями Нидерландов, Европейский вещательный союз принял трудное решение о том, что проведение мероприятия невозможно», — сообщили организаторы «Евровидения» 18 марта.

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Также они заявили, что ведут переговоры с вещательными компаниями о проведении конкурса в Роттердаме в 2021 году. Перенос мероприятия на более поздние даты текущего года организаторы посчитали нецелесообразным, поскольку ситуация с эпидемией в Европе может остаться неопределенной в течение ближайших месяцев.

«На данном этапе мы не можем гарантировать, что сможем провести мероприятие такого масштаба с таким большим количеством заинтересованных сторон в конце этого года. Конкурс, который состоится позднее в этом году, также сократит время, которое победитель сможет потратить на подготовку к конкурсу следующего года», — объяснили они.

Комментируя решение EBU, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что на данном этапе считает победителем «Евровидения» российскую группу Little Big. Клип коллектива на песню «Uno», опубликованный на YouTube-канале конкурса, стал абсолютным лидером — за пять дней его посмотрели 33 млн раз. Согласно информации на сайте Eurovision.tv, решение об использовании заявленных песен в следующем году будет принято позднее.

«Мы сожалеем об отмене «Евровидения». Для себя сочтем, что в 2020 году на «Евровидении» по результатам просмотров на официальном YouTube конкурса с безусловным отрывом победила группа Little Big», — передает слова Эрнста пресс-служба Первого канала.

Проведение шоу без зрителей оказалось невозможным в связи с введенными в Нидерландах правилами организации мероприятий и ограничением международных перевозок. Дистанционный формат конкурса, по словам организаторов, нарушит «ДНК «Евровидения», подразумевающую сбор делегаций, артистов и фанатов со всего мира.

«В экстремальных условиях, с которыми мы сталкиваемся в этом году, дистанционная организация конкурса песни «Евровидение» не будет соответствовать ценностям и традициям мероприятия, — говорится на сайте конкурса. — Поэтому у нас нет другого выбора, кроме как отменить шоу».

Мероприятие проводилось непрерывно в течение последних 64 лет. В этом году «Евровидение» было запланировано на 12-16 мая в голландском городе Роттердам. В связи с отменой конкурса его действующим победителем остается представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, занявший первое место на шоу в Тель-Авиве. Тогда проведение «Евровидения» также находилось под угрозой срыва в связи с обострившимся конфликтом между Израилем и Палестиной.

Год назад израильское издание The Jerusalem post сообщило, что на рассвете 25 марта боевики исламистского движения ХАМАС обстреляли поселение Мишмерет. В результате разрушения дома пострадали семь человек, в том числе дети. Тогда официальные представители Европейского вещательного союза (EBU) заявили, что следят за развитием ситуации, но не могут обещать, что палестинские ракеты не упадут на место проведения конкурса.

Несмотря на опасения, конкурс прошел без происшествий. Россиянин Сергей Лазарев, выступавший с номером на песню «Scream» («Крик»), во второй раз стал бронзовым призером «Евровидения».