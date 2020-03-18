Онлайн и донаты: как театры выживают на карантине

17 марта Министерство культуры России распорядилось о закрытии всех федеральных учреждений на карантин. Из-за угрозы распространения коронавируса свою деятельность временно приостановили музеи, филармонии, цирки и театры. Несмотря на указ, Театр на Таганке отменять премьеры не собирается, а проведет их показ в режиме трансляции. При этом билет на спектакль онлайн будет ниже цены билета в театр.

«Трансляция премьерных показов будет платной, поскольку артисты работают, но по цене дешевле стоимости билета в театр. К сожалению, у нас нет записей других постановок, поэтому решение перейти в онлайн коснется только самых востребованных спектаклей», — рассказала в разговоре с «Газетой.Ru» директор учреждения Ирина Апексимова.

Реклама

Планировалось, что 28 и 29 марта (перенесли на 19 мая) режиссер Денис Азаров покажет на сцене Театра на Таганке «Снегурочку» по пьесе Островского. Теперь актеры выступят перед пустым залом, а зрители понаблюдают за действием онлайн. 29 марта трансляция будет доступна всем желающим по системе пожертвований.

«Поскольку смотреть в зале — это одно — кто-то купил билет за 3 тыс., а кто-то дешевле, в онлайн-трансляции все равны. Для тех, кто хочет в живую посмотреть спектакли, мы добавили в афишу дополнительные показы, — пояснил начальник отдела маркетинга и рекламы учреждения Егор Хлыстов. — Мы сейчас ведем переговоры насчет того, в каком формате это все будет происходить. Из-за сложившейся ситуации театр терпит огромные убытки: хочется и спектакль показать, и при этом заработать. Скорее всего, это будет открытый доступ по системе донатов — кто захочет нас поддержать, тот перечисляет 100, 200 рублей и смотрит спектакль. Доступ по демократичной цене».

Сразу несколько заведений откроют доступ к записям свои постановок. Так, Большой театр 29 марта покажет на своем сайте балет «Ромео и Джульетта» Алексея Ратманского от 2018 года. Также архив открыли МХТ имени А. П. Чехова и «Электротеатр Станиславский». В пресс-службе театров обратили внимание, что просмотр видео будет безвозмездным.

«Трансляции уже смонтированных видеозаписей будут проходить на бесплатной основе в социальных сетях театра и на площадках партнеров», — уточнила администратор «Электротеатра» Ольга Чаплыгина.

В пресс-службе «Современника» заявили «Газете.Ru», что подобную форму коммуникации со зрителями осваивать пока не спешат. В свою очередь для театра «Практика» доступ к медиатеке напрямую зависит от Минкульта.

«Мы продолжаем репетировать в Мастерской Олега Кудряшова — 21 и 22 марта должны были состояться премьерные показы спектакля «Созвездия». В каком виде они пройдут, мы пока не знаем, но уже точно не со зрителями, — отметила Мария Никитина, пресс-атташе театра «Практика». — Мы обсуждаем возможность онлайн-трансляции, поскольку репетиции продолжаются в штатном режиме. По поводу показов медиатеки — мы также обсуждаем этот вопрос. Ситуация в том, что те качественные записи спектаклей, которые у нас есть, принадлежат Министерству культуры. Мы не знаем, разрешит ли оно нам самостоятельно их показывать или нет».

Однако сохранить связь с публикой в условиях карантина удается не всем. Хуже приходится театрам, которые существуют без труппы, например, Центру им. Вс. Мейерхольда (ЦИМ).

«Мы — театр без труппы. Наши резиденты не имеют тут фиксированной ставки по зарплате, соответственно, зарабатывают за выход. Не продаем билеты на спектакли — не можем платить артистам, художникам и техникам, — рассказала «Газете.Ru» пиар-менеджер ЦИМ Софа Кругликова. — Онлайн-трансляция предполагает хорошее техническое оснащение, а также вызов работников в театр, это тоже невозможно».

Если большинство подведомственных театров были вынуждены отменить ближайшие спектакли или уйти в онлайн, камерные площадки, в том числе Театр.doc, продолжили работать в штатном режиме. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина от 16 марта, запрещены мероприятия численностью более 50 человек.

«Мы не закрываемся, а сокращаем количество мест в зале до 40. Некоторые спектакли, в которых задействованы возрастные актеры, находящиеся в группе риска, отменены. Мы никого насильно не призываем покупать билеты, но продолжаем работать в штатном режиме. Если мы все же уйдем на карантин, то рассмотрим возможность онлайн-трансляций», — пояснили в пресс-службе Театр.doc.