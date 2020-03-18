«Родные переживают»: состояние больного раком Беляева ухудшилось

Ведущий прогноза погоды на НТВ и кандидат географических наук Александр Беляев рассказал о своем состоянии во время продолжительной борьбы с раком легких. По словам 71-летнего географа-гидролога, на днях он внезапно почувствовал слабость и недомогание, передает «СтарХит».

«В марте должен был идти на плановое обследование, — поделился Беляев. — Но, к сожалению, резко стало хуже. Сейчас я очень плохо себя чувствую».

Согласно источнику, в этот раз обычно бодрый голос ведущего был тихим и слабым. В свободное от работы и лечебной терапии время Беляев старается находиться за пределами Москвы.

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«За городом другой воздух. Родные переживают за меня, ходят в церковь. Рад, что они вняли моим уговорам и решили провериться. У сына Ильи признаков рака не обнаружено. Жду теперь результатов анализов брата!» — сказал ведущий.

В прошлом году на фоне онкологического заболевания у Беляева появились трудности с речью и координацией движений. После двух перенесенных операций врачи готовили его к третьей, но решили отменить хирургическое вмешательство из-за общей слабости организма, который мог не выдержать нагрузки.

«У меня плохая наследственность: у мамы был такой же диагноз. Жена умерла от лейкемии, сам подвергся хирургическим вмешательствам. Скрывать не буду, переживал непростой период, который негативно отразился на самочувствии, — сообщил Беляев.

— Случилось расстройство нервной системы. Теперь затруднены координация движений и речь, испытываю трудности с произношением. Но не сдаюсь, планирую поправиться и вернуться к любимой работе».

Он предположил, что причиной осложнений могли стать побочные эффекты от большого количества медицинских препаратов, необходимых для лечения.

«Сейчас стандартная доза — четвертинка пилюли. Вынужден пить, потому что плохо сплю. Вообще, прошел уже половину курса лечения, первые негативные симптомы исчезли. Но неожиданно напасть опять напомнила о себе. Появились обострения. Обратился к докторам раньше установленного срока. Слава богу, успокоили: надеются, ничего катастрофического нет, — продолжил ведущий.

— За два сеанса химиотерапии я съел такое количество таблеток, которое не съел за всю предыдущую жизнь».

Журналист признался, что очень переживает за здоровье своего сына, потому что предрасположенность к раку может передаваться по наследству.

«Поэтому ребенку, если у него родители больны, надо обязательно показываться врачам. Пускай лишний раз посидит час и полчаса у врача, зато это может снять все проблемы. Поэтому я первым делом сказал: «Илюша, немедленно иди к врачу». Он мне: «А что такое?» Я ему: «Да рак у меня нашли!» — заявил ведущий.

По словам Беляева, он ответственно относится к своему здоровью и призывает окружающих регулярно проходить диагностику организма. Заболевание у журналиста было диагностировано около восьми лет назад, но откровенно о своем здоровье он рассказал только в 2017-м. Несмотря на страшный диагноз, после небольшой паузы Беляев продолжил вести прогноз погоды на НТВ.

«Продюсеры пригласили вновь попробовать свои силы, — сказал он. — Я идею поддержал, сам уже соскучился по съемкам. Сейчас команда посмотрит, достаточно ли хорошо буду смотреться в кадре, все-таки болезнь накладывает свой отпечаток».

Лечение Беляева затрудняет диабет второго типа, но благодаря оптимизму и усилиям врачей ему удается справляться с сопутствующими осложнениями. В октябре прошлого года ведущий порадовал поклонников новостью об успешном окончании интенсивной терапии, устранившей нервное расстройство.