«Игнор и расслабон»: Самойлова пустила Джигана домой

Вернувшийся из рехаба рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вайнштейн) пытается восстановить отношения с супругой Оксаной Самойловой. Судя по его публикациям и сторис в Instagram, самое главное случилось — домой его пустили. Артист, как и раньше, часто выходит в прямой эфир, общается с подписчиками и хочет убедить всех в том, что у него «все на чилле». Пользователи соцсети отправляют ему сотни вопросов, касающихся отношений в семье, поскольку сама Самойлова перестала докладывать о положении дел после официального заявления о том, что «ее и детей никто не бил и она должна помочь мужу в беде».

Во время одного из последних эфиров Джиган прогуливался на заднем дворе и навел камеру на загорающую в шезлонге супругу. Проходя мимо, рэпер предложил принести ей кофе, однако Самойлова сделала вид, что не услышала.

Мало смутившись произошедшим, Устименко пошел дальше и продолжил вещать подписчикам про «расслабон». Правда, позже видео с неловкой сценой было удалено из блога рэпера.

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Несколько дней назад музыкант вернулся из элитной наркологической лечебницы, в которой провел полторы недели. Он опубликовал в своем блоге фото на фоне автомобиля, на котором нарисованы кусты марихуаны, подписав: «Суперзвезда гетто вернулась».

Публикация заставила подписчиков усомниться в том, что пребывание в рехабе имело положительный эффект. Комментаторы стали осуждать артиста и призывать «ехать к жене и детям». Нашлись подписчики, которые все же посочувствовали ситуации, в которой оказался Джиган, и пожелали ему скорее преодолеть свой внутренний кризис и сохранить семью. Однако большинство пользователей соцсети «зашли чисто в комменты повеселиться».

«Последний раз люди так объединялись в комментах Леди Гаги»; «Джиган хватит пропагандировать наркотики»; «Единственный артист, который молчит про коронавирус. Чувак в нирване»; «Где дети? Побежали за пивом?»; «Жигули, ты офигел после рехаба марихуану пропагандировать, хайпожор ты эдакий», — ехидничали подписчики.

Судя по роликам, которые рэпер стал выкладывать, «оказавшись на свободе», за проведенное в рехабе время он не успел справиться с вредными привычками. Катаясь на автомобиле по ночному Майами, рэпер употреблял наркотики, алкоголь и останавливался в кафе с нездоровой пищей. Кроме того в его сторис появился снимок статьи о биополярном расстройстве на Википедии. Возможно, таким образом он пытался объяснить общественности суть своей беды.

Двумя днями ранее Самойлова сделала заявление в своем блоге. По словам женщины, она бы предпочла промолчать, но в связи с тем, что неприятная история развернулась у всех на виду, она вынуждена дать «какие-то комментарии».

«Во-первых, хочу сказать, что ни меня ни детей никто не бил! Родительских прав я никого не лишаю. Как бы там ни было, сейчас я должна помочь папе своих детей выбраться из беды. Что будет дальше, я не знаю. Спасибо всем за поддержку и сопереживания», — написала Самойлова.