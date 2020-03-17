«Последний из великих»: умер Эдуард Лимонов

По информации Telegram-канал Mash, Лимонов был госпитализирован 15 марта из своей квартиры в центре Москвы, сегодня писателю сделали две операции, но его организм не выдержал нагрузки. Долгое время Лимонов боролся с онкологическим заболеванием.

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Для многих коллег писателя информация стала неожиданностью.

«Извините. Я просто ошеломлен. Даже не могу об этом говорить. Извините», — сказал Евгений Гришковец «Газете.Ru».

Дмитрий Глуховский признался, что, несмотря на неоднозначные взгляды, покойный был ярким и оригинальным писателем.

«Я не слышал ничего об этом. На самом деле жалко его, жалко старика, что могу сказать. Я из его вещей только «Это я — Эдичка» читал, когда маленький был, — поделился Глуховский в беседе с «Газетой.Ru». — И несмотря на всю его политическую и моральную неоднозначность, он, конечно, был чрезвычайно ярким персонажем и крайне интересным и оригинальным писателем. При всем при том, что он в более поздние годы решил играть Троцкого. При этом его экстравагантность, скорее, редкая в наше время черта, а тем более, искренняя — не из желания себя каким-то образом продать, а просто потому что ты не похож на других».

Популярный фантаст Сергей Лукьяненко в беседе с «Газетой.Ru» назвал Лимонова не только писателем, но и социально важной фигурой.

«Ушел, наверное, последний из великих писателей советской эпохи, который прожил жизнь, сравнимую с тем, как жила огромная страна. Он был диссидентом, борцом с советской властью, вернулся в Россию, никогда не менял своих взглядов. Сейчас осталось мало, а может и не осталось писателей, которые одновременно являются и социально важными фигурами», — сказал литератор.

Лукьяненко также посчитал, что можно разрешить людям прийти на прощание с Лимоновым, несмотря на принятые меры по борьбе с распространением коронавируса.

«Мне кажется, что в данном случае глупо ограничивать людей, которые бы хотели проститься с покойным. Каждый человек пусть сделает выбор — готов ли прийти или не готов. Для людей молодых этот вирус не столь опасен. Так что, я думаю, не стоит запрещать людям проститься с Лимоновым», — заключил писатель.

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия — Савенко) родился в Дзержинске Горьковской области 22 февраля 1943 года. Уже в возрасте 15 лет он начал писать стихи. Параллельно с литературной деятельностью будущий известный писатель принимал активное участие в общественно-политической жизни. В 1967 году Лимонов переехал в Москву, где прожил до 1974 года, после чего иммигрировал в США. В начале 70-х председатель КГБ Юрий Андропов назвал Лимонова «убежденным антисоветчиком». По утверждению самого писателя, он был вынужден покинуть СССР, так как отказался быть «секретным сотрудником КГБ».

Именно в США Лимонов написал свой первый и самый известный роман «Это я — Эдичка». В СССР книга впервые вышла уже в августе 1991 года.

Несмотря на оппозицию к советской власти, писатель был убежденным коммунистом. Он принимал участие в деятельности Социалистической рабочей партии США, из-за чего даже вызывался на допросы в ФБР. В 1980 году переехал во Францию, вступил в тесные отношения с Французской коммунистической партией и много писал для партийного издания «Революсьон». В 1987 году Лимонов получил французское гражданство, несмотря на возражения контрразведки страны, но сказалось давление левых общественных организаций.

В 1991 году Лимонов смог восстановить гражданство и вернулся в Россию, где сразу заявил об оппозиционных взглядах и стал резко критиковать деятельность первого президента Бориса Ельцина. В 1993 году публицист принимал участие в обороне Белого дома.

В том же году он основал Национал-большевистскую партию (организация запрещена в России), которая была распущена в 2007-м решением Московского городского суда. Из-за своей радикальной деятельности в 2003 году Лимонов был приговорен к четырем годам лишения свободы за хранение оружия, однако два с небольшим месяца спустя был условно-досрочно освобожден. Был инициатором «Стратегии-31» — движения в защиту свободы собраний, названного по 31-й статье Конституции РФ.

Свои оппозиционные взгляды Лимонов сменил уже в «десятые» годы. В 2013 году писатель подверг критике события на Украине, а в 2014-м поддержал присоединение Крыма к России.

Незадолго до смерти, 13 марта, Лимонов в соцсетях сообщил, что подписал договор с издательством о выпуске своей новой книги «Старик путешествует», которая уже написана.