Увязла в пандемии: съемки «Матрицы» остановлены

Производство четвертой части фантастической франшизы «Матрица» Ланы Вачовски приостановлено из-за пандемии коронавируса, пишет The Hollywood Reporter.

Съемки фильма изначально велись в Калифорнии, но в начале марта переместились в Берлин для заключительных работ. Однако дальше подготовительного этапа процесс не зашел.

В конце февраля в сеть утекли фото и видео со съемочной площадки, на которых видно, как Кэрри-Энн Мосс катает Киану Ривза по Сан-Франциско на мотоцикле. Также были замечены любительские видео со съемок эпизода, где героя Киану Ривза атакуют полчища врагов. Премьера блокбастера была запланирована на май 2021 года, однако текущая ситуация с большой вероятностью сдвинет эту дату.

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Ранее студия Warner Bros. также сообщила о своем намерении отложить начало производства третьей части фэнтези «Фантастические твари и где они обитают» по сценарию английской писательницы Джоан Роулинг. Съемки должны были начаться в понедельник в Лондоне. Студия также приостановила производство «Бэтмена» в Лондоне. Работа над фильмом уже шла в течении семи недель.

В конце прошлой недели крупные студии начали замораживать свои основные проекты в ответ на пандемию. В пятницу Disney приостановил съемку киноремейка анимационного фильма «Русалочка», а также перенес на неопределенный срок съемки сиквелов фильма Джеймса Кэмерона «Аватар». Студия Marvel, в свою очередь, свернула съемки фэнтези «Шан-Чи и легенда десяти колец».

В субботу Sony приостановила подготовку к производству боевика «Человек из Торонто», в это же время Netflix поставил на паузу боевик «Красное уведомление».

В сентябре прошлого года Киану Ривз рассказал прессе о своих впечатлениях после знакомства со сценарием четвертой части фильма «Матрица». Исполнитель роли Нео всецело его одобрил и заверил, что новая часть «крайне амбициозна», а он сам «абсолютно взволнован» тем, что предстоит пройти его персонажу.

«Именно так оно и должно быть!» — заявил Киану.

Слухи о производстве четвертой «Матрицы» подтвердились только в августа прошлого года. Одновременно с этим стало известно, что помимо Ланы Вачовски к работе над сценарием привлечены писатель Александр Хемон и автор «Облачного атласа» Дэвид Митчелл. Продюсером картины стал Грант Хилл.

«Большинство идей, которые я и Лилли (соавтор предыдущих частей «Матрицы») исследовали 20 лет назад о нашей реальности, стали сейчас даже более актуальными. Я очень счастлива вернуть этих персонажей в свою жизнь и благодарна за еще один шанс поработать с моими блестящими друзьями», — рассказала Вачовски в одном из интервью.

Глава Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих от лица компании выразил радость от предстоящего сотрудничества с Ланой Вачовски и долгожданного перезапуска культового фильма.

«Лана — истинный визионер, неповторимый и подлинный творец, и мы в восторге, что она откроет новую главу», — заявил он.