На карантине: киностудии покажут фильмы онлайн

Из-за пандемии коронавируса компания Universal Pictures выпустит онлайн новую часть «Троллей» в один день c выходом мультфильма в широкий прокат, передает Variety. Премьера ленты в США запланирована на 10 апреля. Фильмы, которые уже идут в кинотеатрах — «Человек-невидимка», «Охота» и «Эмма», — появятся на стриминговых сервисах iTunes и Amazon 20 марта.

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Как правило, «окно» между выходом фильма в кинотеатрах и его выпуском на онлайн-платформах составляет от 1 месяца до полугода.

«У Universal Pictures запланировано много новинок на 2020 год. Но вместо того чтобы переносить премьеры или выпускать фильмы в такое непростое время, мы хотели предоставить людям возможность посмотреть их в домашних условиях, — заявил генеральный директор NBCUniversal Джефф Шелл. — Мы надеемся и верим, что люди по-прежнему будут ходить в кинотеатры, где это возможно, но мы также понимаем, что для людей в разных уголках мира это становится все менее реальным».

Цифровая версия фильма обойдется в $19,99. Прокат будет доступен 48 часов с момента покупки.

Примеру Universal последовала Warner Bros. 24 марта на стриминговых сервисах выйдут «Хищные птицы» и «Джентльмены».

Решение выпустить фильмы в онлайн-формате произошло после того, как кассовые сборы в США упали до минимума за 20 лет. За уикенд с 13 по 15 марта кинотеатры выручили $54,4 млн. Меньше было только в январе 1999 года — тогда прокат принес $54 млн. Причиной антирекорда стала пандемия COVID-19, из-за которой закрыли более 100 кинотеатров.

Международный урон кинопрокату из-за распространения коронавируса, по оценкам экспертов, составил уже $7 млрд, а в ближайшие месяцы эта сумма может увеличиться до $17 млрд, предполагает The Hollywood Reporter. При подсчете убытков учитывался преимущественно фактор карантина и самоизоляции граждан. При этом студии несут потери и при переносе крупномасштабных премьер на новые даты. Так, решение отложить выход нового фильма об агенте Джеймсе Бонде «Не время умирать» с весны на ноябрь может стоить руководству MGM от $30 до $50 млн.

Огромные потери также вынуждены нести и европейские кинопрокатчики. Власти Франции закрыли все кинотеатры страны в соответствии со введенным ограничением на публичные мероприятия с числом участников более 100 человек. Так как французский кинорынок занимает пятое место по доходности для США, эти меры нанесут ощутимый удар и по голливудской индустрии. Италия, ставшая первой европейской страной, где произошла мощная вспышка заражения коронавирусом, столкнулась с падением посещаемости кинотеатров на 80%, позже власти приняли решение закрыть все киносети страны до 3 апреля. Ожидается, что Италия потеряет около 70–75% выручки.

С момента закрытия 70 тыс. кинозалов из-за эпидемии Китай потерял порядка $2 млрд, пишет Los Angeles Magazine. Доходы кинотеатров за три недели с 24 января составили всего $3,9 млн. Для сравнения: в 2019 году выручка за тот же период, который наступил сразу после китайского Нового года, достигла $1,52 млрд. В Южной Корее и Гонконге сборы сократились более чем на 55% по сравнению с прошлым годом.

Вместе с тем из-за карантина аудитория стриминговых сервисов может увеличиться на 60%.