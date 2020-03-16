С широко закрытыми глазами: коронавирус крушит кинопрокат

Международный урон кинопрокатному бизнесу из-за распространения пандемии коронавируса по оценкам экспертов в настоящий момент уже составил $7 млрд, а в ближайшие месяцы эта сумма может увеличиться до $17 млрд, предупреждает The Hollywood reporter.

Несмотря на то, что при рассчете этих убытков учитывался преимущественно фактор карантина и самоизоляции потенциальных зрителей, студии несут потери также и при переносе крупномасштабных премьер на новые даты. Так, решение отложить прокат нового фильма о суперагенте Джеймсе Бонде «Нет времени умирать» с весны на ноябрь может стоить руководству MGM от 30$ млн до 50$ млн, учитывая траты на рекламу, договор о которой необходимо заключать заранее.

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В аналогичной ситуации оказалась и компания Paramount, которая готовится потерять $30 млн из-за переноса премьеры хоррора «Тихое место 2». Близкий к проекту источник выразил удивление в связи со скоростью, с которой было принято решение — «меньше чем за 24 часа». По расчетам руководства MGM, в случае пренебрежения экономическими рисками, продиктованными распространением вируса, прогнозируемая упущенная выгода от проката нового фильма о Бонде могла составить до 30% — около $300 млн от ожидаемой выручки в $1 млрд.

По словам аналитиков рынка, прошедший уикенд стал самым убыточным для американского проката за последние 20 лет. Руководство 18 из 25 крупнейших сетей кинотеатров приняло решение закрыть часть своих заведений, из-за чего за выходные прибыль от внутреннего кинопроката составила всего $50,4 млн, что в 2,5 раза меньше аналогичного показателя 2019 года ($125,4 млн), а также в пять раз меньше результатов 2018 года ($252,3 млн).

Беспрецедентные потери также вынуждены нести и европейские кинопрокатчики. Власти Франции закрыли все кинотеатры страны в соответствии со введенным ограничением на публичные мероприятия с числом участников более 100 человек. Так как французский кинорынок занимает пятое место по доходности для США, эти меры нанесут ощутимый удар и по голливудской индустрии.

Италия, ставшая первой европейской страной, где произошла мощная вспышка заражения коронавирусом, столкнулась с падением посещаемости кинотеатров на 80%, из-за чего власти приняли решение закрыть все киносети страны до 3 апреля.

В отсутствие строгих указаний со стороны властей владельцы кинотеатров в Великобритании сами принимают решения о введении ограничительных мер.

«Хотя мы последовательно выполняем советы властей, в настоящий момент официальная позиция такова, что для общественности нет причин избегать посещения кинотеатров», — отметил глава британской киноассоциации Фил Клэпп.

Первой на такой шаг пошла киносеть Showcase Cinemas, чьи владельцы в США пошли тем же путем, что и большая часть американских прокатчиков, сократив в два раза число продаваемых билетов.

Вместе с этим, подчеркнул Клэпп, перенос большого числа американских премьер приведет к «невиданным изменениям» в системе британского кинопроката и может стать причиной исчезновения многих кинотеатров.

На схожие меры пошли также владельцы крупнейшей ирландской киносети Omniplex, которые решили оставлять пустым каждое второе кресло в своих кинотеатрах.

Власти Греции, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Украины, Чехии и Эстонии также распорядились о переводе киносетей на карантин, однако ряд владельцев кинотеатров в некоторых из этих стран заявили, что рассматривают указание властей как рекомендацию.

Опасения, связанные с беспрецедентными потерями, испытывают и российские кинопрокатчики. В ходе встречи представителей Ассоциации кинодистрибьюторов России с министром культуры России Ольгой Любимовой у ведомства, в частности, просили установить временной промежуток перед релизом, при наступлении которого уже нельзя будет перенести премьеру.

«Мы планируем закрепить определенный период времени, за который никакие переносы дат релизов — если это не экстремальная ситуация - невозможны, потому что производство кино — это задолго планируемый бизнес», — заявил глава ассоциации Вадим Смирнов.

Генеральный директор муниципальной сети «Москино» Светлана Максимченко в комментарии «Ведомостям» отметила, что за прошедший уикенд посещаемость столичных кинотеатров снизилась почти на треть. В то же время председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин указал на то, что ситуация в регионах серьезно отличается от Москвы и Санкт-Петербурга.

«Если в Москве и Санкт-Петербурге часть жителей уже задумалась о профилактике коронавируса, то в регионах люди верят телевизору и вообще не переживают, спада посещения кинотеатров пока нет», — заявил он.

С учетом опасений из-за распространения коронавируса, аналитики заявили о падении общей прибыли до 580 млн рублей по итогам уикенда 12-15 марта, что составило всего лишь около 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако главным поводом для опасения кинопрокатчиков остаются отмены премьер крупных западных блокбастеров, выручка от которых составляет три четверти прибыли российских кинотеатров.