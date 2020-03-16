«Болею неделю»: Ольгу Куриленко изолировали с коронавирусом

Актриса Ольга Куриленко, сыгравшая роль девушки суперагента Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия», сообщила в своем Instagram о решении изолироваться, после того как у нее было диагностировано заражение коронавирусом.

«Сижу в изоляции дома с диагнозом коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость — мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это всерьез!» — написала она.

Поклонники со всего мира оставили в комментариях к записи слова поддержки, многие дали совет, как правильно питаться, а некоторые даже посоветовали молитву, которая должна помочь поскорее справиться с вирусом.

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«Совсем вас не знаю, но в фильмах узнаю сразу и с удовольствием. Сегодня в СМИ написали о вашей беде. Но я даже не испугалась, вы еще не в том возрасте, чтобы паниковать, — поправитесь. Я вам этого желаю всей душой. Примите все как временные трудности. Ведь не зря говорится, что болезни нам даются, чтобы в этой жизненной круговерти остановиться и подумать о себе, заглянуть внутрь. Выздоравливайте, мы вас любим!» — написала одна из подписчиц.

Ранее о решении самоизолироваться сообщила также певица Леди Гага — несмотря на отсутствие новостей о диагностировании у нее коронавируса, исполнительница все же решила проявить предусмотрительность и резко сократить число контактов.

«Итак, я поговорила с докторами и учеными. Сейчас не самое простое время для нас всех, но самое доброе/здоровое, что мы можем сделать, — это посадить себя под добровольный карантин и не общаться с людьми в группах, состоящих более чем из 65 человек», — заявила звезда.

Певица также подчеркнула, что хотела бы встретиться с членами своей семьи, однако считает более безопасным остаться дома на случай, если она сама окажется заражена.

«Я осталась дома с собаками. Я люблю тебя, мир, мы все пройдем через это. Поверьте мне, я говорила с Богом – он сказал, что все будет хорошо», — добавила она.

Первым из знаменитостей международного масштаба, о заболевании которого стало известно СМИ, был обладатель премии «Оскар» Том Хэнкс, который рассказал в социальных сетях, что у него и его супруги был диагностирован коронавирус, когда они в Австралии готовились к съемкам в фильма База Лурмана об Элвисе Пресли.

«Привет, ребята. Рита и я сейчас здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, как будто у нас была простуда, появились боли в теле. Риту то охватывал озноб, то проходил. Слегка лихорадило. Чтобы все сделать правильно, как требует сегодняшняя ситуация, мы сдали анализы на коронавирус, и они оказались позитивными», — написал он.

Хэнкс и супруга пообещали держать мир в курсе течения их болезни и спустя несколько суток вновь обратились к поклонникам.

«Привет, ребята! Я и Рита Уилсон хотим поблагодарить всех врачей, которые обеспечивают нам заботу. У нас коронавирус, и мы находимся в изоляции, чтобы не заразить им кого-то еще. Есть те, для кого эта болезнь может привести к тяжелым последствиям. Мы боремся с ней постепенно. Есть вещи, которые можем выполнять мы все, чтобы справиться с ситуацией, следуя советам экспертов и заботясь о себе и друг о друге, разве нет?» — заявили супруги.