«Самый главный врун в мире»: Фадеев ответил Наргиз

Музыкальный продюсер Максим Фадеев резко высказался о певице Наргиз Закировой, с которой ранее работал. В частности, он подчеркнул, что никогда не встречал «более лицемерного человека», чем 49-летняя исполнительница.

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«Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире», — цитирует его НТВ.

51-летний продюсер также назвал своей главной ошибкой сотрудничество со все той же Наргиз и Олегом Майами, еще одним его бывшим подопечным, который после ухода с лейбла критиковал Максима Фадеева.

«Что было моей самой главной тотальной ошибкой? Это то, что я взял Майами и Наргиз. Об остальных я не жалею, потому что там были музыканты, там были сложные отношения. С той же [Еленой] Темниковой. Там все что угодно, но это было какое-то вот наше, да. Это была наша жизнь. Мы ссорились, мы друг друга не любили, у нас были конфликты — все что угодно», — пояснил Фадеев.

Кроме того, Максим заявил, что работа с Наргиз показала ему «другую сторону медали»: «Да, Serebro, конечно, и Глюкоза была популярна, но я не делал непопулярных проектов, это в последнее время я набрал «детский дом», «сирот» своих. Такой был у меня «фонд милосердия». Такие представители, как Наргиз, они очень серьезно показали мне другую сторону медали».

Также Фадеев поведал о своем конфликте с участницами группы Serebro, заявив, что исполнительницы якобы его использовали.

«Я просто относился к ним честно. А когда понял, что меня используют, не смог в этом находиться. Простая история. И я отошел от всех троих. Хотя мне приписывают разные отношения — что с первой, что со второй, что с третьей. Все это чушь. Я могу рассказать о своих настоящих отношениях, но не здесь и не сейчас. Расскажу. У меня есть разные скелеты в шкафу. Если это можно назвать скелетами, такие мягкие игрушки», — сказал музыкант.

Комментируя недавнее расторжение контрактов со всеми своими теперь уже бывшими артистами, продюсер выразил мнение, что это было одним из самых правильных решений в его жизни.

«Это одно из самых правильных решений в моей жизни. То, что я распустил такое уже устоявшееся болото. Там не было течения уже. Это было болото, в котором квакали жабы, — отрезал Фадеев. —

И деньги были это крупные, богатая компания. У нас был миллиардный оборот. Это было серьезно, просто, наверное, каждое русло может подсохнуть. Здесь произошло то самое. Когда я встал и сказал: «Нет, все, все».

Скандал с участием Наргиз и Фадеева, как известно, разгорелся минувшим летом, когда исполнительница дала откровенное интервью YouTube-шоу «А поговорить?», где рассказала о причинах прекращения сотрудничества с продюсерским центром Максима. Артистка тогда, в частности, отметила, что во многом это было связано с действиями сотрудников компании, которые якобы не считали нужным сообщать ей о грядущих концертах и не занимались ее развитием.

В числе прочих претензий Наргиз выделила тот факт, что она никогда не давала интервью и не посещала светские мероприятия. Согласно певице, на лейбле ей объясняли это тем, что она является «артисткой другого плана».

В рамках резонансного интервью Закирова также поведала, что многократно пыталась завершить сотрудничество с продюсерским центром Фадеева, однако для самого композитора якобы была исполнительницей, «приносящей бабло», из-за чего он был заинтересован в работе с ней.

А уже в октябре Фадеев объявил о расторжении контрактов со всеми артистами лейбла.

Как тогда пояснял продюсер, после решения о прощании с музыкантами его центр станет «эксклюзивной, очень дорогой компанией», которая сможет выдавать лучший продукт, нежели у нее был до этого.