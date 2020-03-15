«Следом за Диденко»: Волочкова устроила шоу с сухим льдом

Пользователи Instagram раскритиковали балерину Анастасию Волочкову за использование сухого льда на вечеринке в закрытом помещении. Танцовщица опубликовала на своей странице видеоролик с большим количеством углекислого газа, толстым слоем расстилающегося по столу.

«Тут недавно на одном празднике тоже сухим льдом баловались…» — напомнила одна из подписчиц историю блогера Екатерины Диденко, на чьем дне рождения трое человек скончались в результате интоксикации.

Все участники вечеринки снимали на видео бурную реакцию сухого льда и воды, а Волочкова невнятно комментировала происходящее и признавалась в любви некоему Рустаму. «Ты самый лучший, самый любимый человек на земле», — говорила балерина во время съемки ролика.

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В связи с непонятной речью и криками танцовщицы пользователи сделали вывод, что она находится в нетрезвом состоянии.

«Напилась — веди себя прилично, — посоветовала одна из подписчиц. — Опять этот сухой лед, и на фоне песни это блеяние балерины про то, как она счастлива и любима. Это такая же правда, как и эта наигранная радость».

В заголовке ролика сама артистка написала «Праздник просто так» и сопроводила его несколькими хештегами со своим именем и родом деятельности.

«Какой пьяный голос. Стыдно за теги «балет русский», «Она снова напилась и открыла кометы? Не может ведь она без этих пьянок-гулянок, язык за кадром еле ворочает, представляю до какой степени напилась», «Ничто не характеризует человека лучше, чем его развлечения. Кальян, баня и компания мужиков — декорации не меняются, деградация в победном антураже из дыма и пьяного угара», — заявили гости страницы.

За сутки видеоролик набрал около 90 тыс. просмотров и огромное количество негативных комментариев. По мнению аудитории артистки, она решила повысить рейтинг своей страницы, используя скандальный инцидент на дне рождения Диденко.

«А.С.Пушкин, «Маленькие трагедии», «Пир во время чумы». Читали?», «И комменты открыла именно здесь. Хайп ловит. Противно», «Выложить это после такого скандала. Еще и комменты открыла сразу, по [ругательствам] соскучилась», «Видимо, билеты на предстоящий концерт расходятся не очень, поэтому решили добавить немного пиара по-волочковски», — написали пользователи.

Некоторые гости страницы вместо осуждения Волочковой решили пошутить в комментариях, зачастую используя черный юмор.

«Превосходная от коронавируса защита», «Пятницу, 13-е отметили?», «Надо было побольше сухого льда. Скучно. Вот если бы шпагат на столе и дым из цветка…», — написали они под видео.

Трагическая ситуация во время празднования 29-летия Диденко произошла 28 февраля. Группа Instagram-блогеров из 18 человек собралась в одной из московских саун, чтобы поздравить подругу. Ее муж Валентин решил сделать любимой подарок и высыпал в бассейн около 25 кг сухого льда. Облако углекислого газа мгновенно распространилось по маленькому помещению, а некоторые участники вечеринки начали прыгать в воду.

В связи с нехваткой кислорода у них начались судороги, а находящиеся вне бассейна участники вечеринки снимали их на видео и шутили про «восстание зомби», не понимая серьезность ситуации. В результате трое человек, включая мужа Диденко, погибли. Позднее виновница торжества назвала время смерти своего мужа после инцидента на банной вечеринке «подарком». Девушка подчеркнула, что муж умер не в день ее рождения — 28 февраля, а 29 февраля, в 1:00.

«Он дотянул, я верю, специально, чтобы мне было морально легче», — написала Диденко в сторис.

Ночью после инцидента она транслировала в сторис происходящее в реанимации и со слезами комментировала смерти близких людей, используя фильтры для улучшения внешности. До похорон мужа Диденко посетила ряд ток-шоу, в связи с чем подверглась жесткой критике за использование трагедии ради продвижения своего аккаунта, количество подписчиков в котором за короткий период выросло на 600 тыс. человек.