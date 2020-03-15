«Индустриальный человек»: умер Дженезис Пи-Орридж

Британский музыкант и один из основателей стиля индастриал Дженезис Брейер Пи-Орридж (имя при рождении — Нейл Эндрю Мегсон) скончался в Нью-Йорке на 71-м году жизни. Об этом рассказали дочери артиста Кэрисс и Дженесс, чье сообщение было опубликовано на странице его менеджера Райана Мартина в Facebook.

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«С очень тяжелым сердцем мы объявляем о смерти нашего любимого отца, Дженезиса Брейера Пи-Орриджа. Он боролся с лейкемией в течение двух с половиной лет и рано утром, в субботу, 14 марта 2020 года, ушел из жизни, — поделились дочери музыканта. — Спасибо за вашу любовь и поддержку, а также за уважение к нашей частной жизни во время скорби».

Они добавили, что Пи-Орридж будет похоронен рядом со своей второй женой Жаклин «Леди Джей» Брейер, которая скончалась в 2007 году. Точным диагнозом артиста, согласно The New York Times, стал хронический миеломоноцитарный лейкоз, выявленный в 2017 году.

Английский музыкант, поэт, исполнитель, оккультист и мастер перформанса был наиболее известен своей работой в жанре индустриальной музыки, и его часто называли «крестным отцом индастриала». Он родился в Манчестере 22 февраля 1950 года, а вырос в графстве Эссекс. В подростковом возрасте Пи-Орридж посещал школу Солихалл в Уорикшире, где у него проявился интерес к оккультизму, авангардному искусству и музыке. Обучаясь в Университете Халл философии и прочим социальным наукам, артист присоединился к лондонской коммуне, целью которой было избавление людей от навязанных обществом условностей. В 1969 году Пи-Орридж основал перформанс-группу C.O.U.M. Transmission, которая преобразовалась в музыкальный коллектив Throbbing Gristle.

«Панк-рокеры сказали: выучите три аккорда и создайте группу, — говорил музыкант изданию The New Yorker в 2012 году. — И мы подумали: зачем учить какие-то аккорды? Мы хотели делать музыку, как Форд делал автомобили на промышленном конвейере».

К 1976 году Пи-Орридж открыл независимый лейбл звукозаписи Industrial Records, идеей для названия которого послужило высказывание перформанс-артиста и музыканта Монте Казаззы «Industrial music for industrial people» («Индустриальная музыка для индустриальных людей»).

Дебютный альбом Throbbing Gristle под названием «The Second Annual Report» вышел на лейбле Пи-Орриджа в 1977 году. Коллектив отличался использованием в песнях белого шума, речитатива, а также провокационными клипами и выступлениями, в которых использовались тематики нацистских концлагерей и порнографиии. Основой индустриальной музыки стала абразивная смесь рока, электроники и панк-этоса. В общей сложности Throbbing Gristle выпустили девять полных альбомов.

Для продвижения собственной религиозной организации «Thee Temple Ov Psychick Youth» («Храм душевной молодости») в 1981 году артист собрал рок-группу Psychic TV. Коллектив произвел огромный объем материала: более 40 студийных и 20 концертных альбомов с 1982-го по 1995 год. С 1985-го Psychic TV ежемесячно выпускала по альбому, и после выхода 23-й пластинки подряд была внесена в Книгу Рекордов Гиннесса.

В 1993 году Пи-Орридж и его вторая жена Жаклин Брейер переехали из Великобритании в США, где им предстояло пройти «Пандрогенический проект». Супруги сделали операции по увеличению груди, чтобы быть похожими друг на друга. Тогда же Пи-Орридж объявил себя гендерно-нейтральным человеком и сменил имя на Дженезис Брейер Пи-Орридж в честь своей жены. После ее смерти от рака желудка в 2007 году артист продолжал идентифицировать себя как пандрогинного до конца своей жизни. Последним студийным альбомом P-Orridge был альбом «Alienist» от Psychic TV в 2016 году..