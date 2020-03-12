Сидеть, бояться: 10 хорроров для пятницы, 13-го

Где смотреть: Netflix

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Гарет Эванс в первую очередь известен по снятой в Индонезии экшен-дилогии «Рейд», однако после возвращения в родной Уэльс режиссер решил взяться за другой жанр. До «Апостола» он уже работал с ужасами — в 2013-м Эванс поставил один из сегментов альманаха «З/Л/О 2». В своем полнометражном хоррор-дебюте кинематографист смешал слоуберновый психотриллер, фэнтезийную мистику в духе Гильермо дель Торо и фолк-ужастик (главный герой приезжает на остров спасать сестру от безумных культистов). При этом режиссерский почерк никуда не делся: немногочисленные боевые сцены отчетливо напоминают об индонезийских приключениях Эванса.

«Костяной томагавк» («Bone Tomahawk»), С. Крэйг Залер

Где смотреть: «КиноПоиск HD» / Okko

Американец С. Крэйг Залер не сразу стал культовым в узких кругах режиссером. При этом уже в дебютный «Костяной томагавк» он заполучил Курта Рассела, Патрика Уилсона, Лили Симмонс, Ричарда Дженкинса и Мэттью Фокса. Этот каст Залер поместил в прерии Дикого Запада, а затем похитил героиню Симмонс и заставил четверых мужиков гоняться за коренными американцами с неконвенциональными гастрономическими предпочтениями. А дальше — все то, за что Залера любят его преданные фанаты: много натурализма, протест против красивой голливудской картинки и отменный хоррор. Если «Костяной томагавк» понравится, то потом от творчества кинематографиста оторваться будет невозможно.

«Поезд в Пусан» («Busanhaeng»), Ён Сан Хо

Где смотреть: «КиноПоиск HD»

Корейское кино перестало быть для широкого зрителя экзотикой с месяц назад — благодаря триумфу «Паразитов» на «Оскаре». «Поезд в Пусан» — один из обязательных пунктов программы по наверстыванию упущенного за 20 лет. В 2016 году фильм стал абсолютным хитом в домашнем прокате, но в остальном мире его почти не заметили. Лента приятно удивляет тем, что воскрешает (простите за каламбур) зомби-тему, но при этом не выглядит анахронизмом. «Поезд в Пусан» не предлагает что-то новое в смысловом наполнении, однако шлифует известную форму почти до идеала. Поезд — замкнутое пространство, зомби охотятся на немногих здоровых, бежать некуда, все человеческие пороки наружу. Идеальное техническое исполнение выделяет «Поезд в Пусан» среди сородичей и в нужные моменты по-настоящему щекочет нервы зрителю. Уже в августе в прокат должен выйти сиквел.

«Реинкарнация» («Hereditary»), Ари Астер

Где смотреть: «КиноПоиск HD» / Okko

Громогласный дебют Ари Астера, одного из трех ключевых хоррормейкеров прямо сейчас. «Реинкарнация» идеально балансирует между мейнстримом и авторским кино. Как и в прошлогоднем «Солнцестоянии», одна из ключевых тем здесь — утрата близкого (со всем списком рассматриваемых тем можно ознакомиться, если вовремя поставить на паузу, — они выписаны на меловой доске с заголовком «Темы»). В «Реинкарнацию» упаковано огромное количество эмоций, и большую часть этого груза несет на себе номинантка на «Оскар» Тони Коллетт, — возможно, это ее лучшая роль. О сюжете лучше не распространяться, так как любые подробности могут слегка подпортить впечатление. Отдельное удовольствие — отыскивать всякую жуть, которую Астер регулярно расставляет по углам кадра.

Где смотреть: Start / ivi (с рекламой)

Тем, кому не хватает острых ощущений с родным привкусом, стоит обратить внимание на якутский зомби-хоррор Степана Бурнашева «Республика Z». Его лесные пейзажи напоминают о финских образцах жанра, а приближенный к повседневности быт героев и их до комичного житейские реакции на толпы нежити создают впечатление, что нам показывают потомков персонажей фильма «За спичками», попавших в мир Джорджа Ромеро. «Республика Z» особенно подойдет любителям хорроров, которые берут своего зрителя находчивостью постановщика, фактурностью актеров и небанальной атмосферой в пику высокобюджетным смотрам достижений в области дизайна и компьютерной графики.

Где смотреть: Netflix

Шведские хорроры давно закрепили за собой отдельное место в скандинавском кинематографе, и без того не жалующемся на чрезмерную жизнерадостность. В начале 20 века шведская киностудия Svensk Filmindustri спродюсировала самый дорогой немой скандинавский фильм «Ведьмы», в середине века та же студия выпускала хорроры великого и ужасного Ингмара Бергмана и уже с 1970-х годов все европейцы знали: страшное древнее зло ночует в шведских лесах. Все, кроме, наверное, четырех британцев из фильма Дэвида Брукнера 2017 года «Ритуал», которые решили почтить память убитого при ограблении друга паломничеством по национальному парку Сарек. Несложная туристическая прогулка обернулась для них смертоносной метафорой раскаяния и боли от утраты близкого, а для мирового кинематографа «Ритуал» стал еще одним шагом к сближению жанра с сеансом психоанализа.

«Русалка. Озеро мертвых», Святослав Подгаевский

Где смотреть: YouTube / more.tv / Okko / Start

В принципе, для просмотра в компании друзей подойдет любая картина Святослава Подгаевского (за исключением, может быть, дебютного «Владения 18»), однако режиссер заметно прогрессирует от фильма к фильму, — поэтому мы советуем остановиться на «Русалке». По сюжету друзья Ромы устраивают ему мальчишник и увозят в дом детства, который достался ему от отца. На близлежащем озере он встречает русалку — и та очаровывает его с помощью поцелуя. Невеста Ромы, парикмахерша Марина, решает спасти возлюбленного от чудовища, вытягивающего из юноши жизненные силы. Ленту сложно назвать выдающейся, но в ней, как и всегда у Подгаевского, чувствуется искренняя страсть к любимому делу, — невероятно заразительная.

«Суспирия» («Suspiria»), Лука Гуаданьино

Где смотреть: Amazon Prime Video

Самый противоречивый и неудобоваримый пункт подборки — «Суспирия» Луки Гуаданьино, переосмысление и любовное письмо классическому одноименному джалло великого соотечественника режиссера, Дарио Ардженто. История о зловещем ведьмином шабаше в декорациях разделенного стеной Берлина, во многом построенная на визуальных и эмоциональных образах. Смотреть стоит всем противникам массового кино и ценителям тонких актерских выступлений: в главной роли тут великолепная Дакота Джонсон, а грандиозная Тильда Суинтон проделывает двойную работу. Музыка лидера Radiohead Тома Йорка, который впервые сочинил саундтрек к игровой ленте, заслуживает отдельного разговора; отсутствие номинации на «Оскар» — вопиющая несправедливость.

«Тихое место» («A Quiet Place»), Джон Красински

Где смотреть: Netflix

Джон Красински не снимал крупнобюджетный блокбастер, но «Тихое место» оказалось большим кассовым хитом. В преддверии выхода сиквела (релиз перенесли из-за коронавируса) есть отличная возможность узнать (или вспомнить), что вызвало такую шумиху в 2018 году. Хоррор рассказывает о постапокалиптическом будущем, где люди проигрывают войну слепым монстрам, которые обладают сверхострым слухом и реагируют на малейший шорох. Сюжет выстроен вокруг семьи из четырех человек, с разной долей успеха выживающих в этом суровом мире. «Тихое место» интересно тем, что в картине по понятным причинам не произносится ни слова, а герои общаются знаками, что нисколько не мешает саспенсу и хорошему экшену.

«Уиджи: Проклятие Вероники» («Verónica»), Пако Пласа

Где смотреть: Netflix

В 2017 году, когда вышел испанский хоррор автора «Репортажей» Пако Пласы «Вероника», в соцсетях появилось огромное количество постов о том, что это самый страшный фильм ужасов всех времен. Едва ли — хотя бы потому, что страх — штука субъективная. Но при просмотре «Вероники» легко понять, почему для части публики она стала более жуткой, чем, допустим, японский «Звонок». Картина рассказывает о 15-летней школьнице Веронике, которая во время солнечного затмения вместе с подругами проводит спиритический сеанс, чтобы связаться с умершим отцом. Разумеется, вскоре девушку начинает преследовать жуткая сущность. Все осложняется тем, что от нее почему-то отворачивается лучшая подруга, мать работает на износ, и героине приходится следить за младшими братом и двумя сестрами. Примечательно, что Пласа вдохновился реальным полицейским отчетом 1992 года, в котором служитель закона описал чертовщину, сопровождавшую смерть школьницы.