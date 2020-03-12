Долги «Ленфильма»: Минкультуры требует 1,3 млн рублей

В картотеке Арбитражного суда Москвы появилась информация об иске на сумму более 1,3 млн, который подало Министерство культуры России к киностудии «Ленфильм», зарегистрированном 10 марта.

Общая сумма исковых требований к студии со стороны ведомства составила 1 327 808 рублей и 22 копейки, однако суть претензий министерства к «Ленфильму» в настоящий момент неизвестна, так как дело рассматривается в первой инстанции.

«Ленфильм» не дает комментарии до окончания аудиторских проверок и инвентаризации на территории киностудии», — заявили представители киностудии в разговоре с ТАСС.

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Минкультуры подало иск к студии спустя менее чем два месяца после того, как генеральный директор «Ленфильма» Эдуард Пичугин покинул свой пост 24 декабря 2019 года в соответствии с решением совета директоров. В начале февраля на эту должность была назначена Инесса Юрченко.

«Мы пришли в самое сложное время, когда «Ленфильму» было предъявлено 5 исков о банкротстве. Полностью отсутствовало современное кинопроизводственное оборудование. У предприятия была задолженность по производству трех художественных фильмов», — говорилось в официальном комментарии «Ленфильма» в связи с уходом Пичугина.

В компании говорили о возвращении к активной деятельности «благодаря решениям руководства страны» — в 2013 году на счет компании был переведен кредит от ВТБ на сумму 1,5 млрд рублей. Тогда же Пичугин говорил о наличии у студии операционного убытка в размере 2,3 млн рублей в месяц.

«Было создано 16 полнометражных художественных фильмов, развивается производство документальных фильмов... Вероятно, новое руководство студии сможет рассчитывать на дополнительные преференции со стороны Минкульта», — говорилось в заявлении, связанном с уходом Пичугина.

В ходе заседания совета директоров, на котором был смещен с поста гендиректора Пичугин, также стало известно об уходе заместителя директора департамента кинематографии Минкультуры Галины Строчковой, которую сменила глава департамента Ольга Любимова, назначенная 21 января указом президента новым министром культуры. По информации на сайте «Ленфильма», министр продолжает входить в совет директоров студии.

С требованием сместить Пичугина с поста гендиректора «Ленфильма» члены петербургской организации Союза кинематографистов обратились в открытом письме к президенту 11 ноября 2019 года. В частности, они требовали провести проверку финансовой деятельности киностудии с привлечением аудиторов Счетной палаты.

«Поручить новым органам управления киностудии «Ленфильм» совместно с органами государственной власти разработать программу действий по финансовому оздоровлению киностудии «Ленфильм» и выводу ее из финансового и творческого кризиса», — говорилось в тексте письма.

В частности, его составители во главе с председателем петербургского отделения Союза кинематографистов предлагали включить в программу действий по финансовому оздоровлению организации «финансирование пяти-шести разножанровых полнометражных проектов в год» на протяжении пяти лет.

Пичугин, в свою очередь, заявил о 97 проверках, которые прошли на студии в течение пяти лет, среди которых были в том числе и проверки Счетной палаты. Он также указал, что сам президент незадолго до обращения петербургского Союза кинематографистов принял окончательное решение по программе возрождения студии.

При этом в 2018 году Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск Фонда кино к Пичугину, в котором организация требовала взыскать с него задолженность по договору поручительства в размере 30 млн рублей, а также неустойку в 433,9 тысячи рублей и расходы по оплате госпошлины на 60 тысяч рублей.

«Взыскание с Пичугина Э. А. в пользу Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии производить с учетом солидарного характера ответственности с зачетом выплаченных ООО «Продюсерский центр «Ленфильм» денежных сумм во исполнение решения Арбитражного суда г. Москвы от 28 апреля 2018 года», — говорилось в официальном постановлении.

Решение, о котором упомянул Пичугин, было принято на совещании в аппарате президента 21 октября 2019 года. В ходе встречи президент России Владимир Путин одобрил выделение киностудии субсидии от государства в размере курсовой разницы, возникшей при приобретении оборудования (500 млн рублей), и дал рекомендацию ВТБ предоставить «Ленфильму» рассрочку по кредиту.

Глава государства также посоветовал администрации Санкт-Петербурга рассмотреть возможность внесения изменений в правила землепользования, которые могли бы позволить перевести в коммерческое использование непрофильного участка на улице Тамбасова, писала «Фонтанка».

В середине января 2020 года принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что в «Ленфильм» поступило письмо от Мединского и Андрея Белоусова, занимавшего на тот момент пост помощника президента, в котором содержалось предложение о передаче киностудии лицензии на его «золотую коллекцию» фильмов сроком на 25 лет.