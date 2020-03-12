«Новый формат для нас»: Little Big о песне для «Евровидения»

Лидер группы Little Big Илья Прусикин рассказал о песне, с которой коллектив представит Россию на конкурсе «Евровидение-2020». В эфире радиостанции NRJ музыкант признался, что композиция была написана спонтанно и изначально не предназначалась для использования на международном песенном состязании.

«Она будет в интересном стиле, достаточно новый формат для нас. Мы ее придумали на отдыхе, когда все вместе поехали отдыхать в январе», — поделился артист.

По словам Прусикина, жанр новой песни не похож на классическое диско.

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«Это рок-диско, метал-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное», — объяснил он.

Премьера композиции, название которой пока неизвестно, состоится вечером 12 марта в передаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Главная сенсация выпуска: группа Little Big представит клип на песню, с которой поедет на конкурс «Евровидение», — говорится в анонсе шоу.

В начале марта пиар-менеджер Little Big Полина Храмова заявила, что релиз конкурсной песни должен был состояться 9 марта. Однако вечером указанной даты стало известно, что премьеру трека отложили на несколько дней.

«Премьера песни Little Big для конкурса «Евровидение 2020» откладывается по неизвестным причинам», — заявило сообщество Escworldclub со ссылкой на менеджера коллектива.

До 9 марта артисты из всех стран подавали заявки на участие в «Евровидении». К этой дате все исполнители, кроме российской группы и азербайджанки Самиры Эфенди, уже презентовали конкурсные композиции. Согласно источнику, опоздавшие с релизами композиций не нарушали никаких правил.

«Штрафа не будет, так как до 9 марта нужно подать только все документы в ЕВС, а публичный анонс зависит уже от самого вещателя и участников, — уточнили в сообществе. — Почему тянут с релизом? Причины могут быть разные. Известны они только самой группе, Первому каналу и, возможно, EBC. Возможны проблемы с монтажом клипа, ожидание представления песен от конкурирующих стран (сейчас остался только Азербайджан), планировка самого релиза».

Об участии эпатажного коллектива в международном песенном конкурсе, который пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая, стало известно 2 марта. В эфире Первого канала лидер Little Big Илья Прусикин признался, что эта новость была для него неожиданной.

«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию, — сказал Прусикин. — Сначала мы радовались, потом появился страх, потому что у зрителей надежд много. Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!»

По словам фронтмена рейв-банды, в конкурсном номере на веселую песню будет много юмора. «Главное — любить свое дело и постоянно работать», — добавил артист.

Продюсер победителя «Евровидения-2008» Димы Билана Яна Рудковская заявила, что выбор Little Big в качестве конкурсантов от России говорит о победе над форматами.

«Это преклонение перед их трендом, это абсолютная победа над форматами, абсолютная победа над плоскостями и рамками. Против хитов и популярности не попрешь. Эти ребята добились популярности сами, без всяких радиостанций, без всяких телевизионных каналов, без всего», — сказала она в комментарии «Газете.Ru».

Продюсер добавила, что выступление эпатажной группы будет актуально на «Евровидении», потому что «Голландия — это та страна, куда нужно ехать такому составу».