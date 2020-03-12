«Бладшот» и «Пиноккио»: на что пойдут россияне

Российский бокс-офис на этих выходных возглавит супергеройский фильм с Вином Дизелем «Бладшот» о секретном эксперименте, в результате которого ученым удалось с помощью наноботов воскресить из мертвых морского пехотинца Рэя Гаррисона, жестоко убитого вместе с женой. Восставший Гаррисон стал послушной и несокрушимой машиной для убийств со сверхчеловеческими способностями, однако со временем его владельцы потеряли контроль над воспоминаниями своего суперсолдата и его охватила жажда мести, подогреваемая заговором, который от него тщательно пытались скрыть. По мнению аналитиков рынка, за премьерный уикенд фильму удастся заработать 200 млн рублей.

Вторым на этих выходных финиширует мультфильм Pixar «Вперед», дебютировавший в отечественном прокате на прошлой неделе. На этот раз режиссер Дэн Скэнлон, работавший над хитом 2013 года «Университет монстров», расскажет историю о двух братьях-эльфах из мира, где технический прогресс почти вытеснил магию. Выросшие без отца герои решают отправится в путешествие, чтобы воскресить его с помощью волшебного кристалла хотя бы на недолгий срок и услышать его голос. Вторая неделя проката принесет создателям мультфильма еще 100 млн рублей. Подробнее о новом проекте Pixar читайте в рецензии «Газеты.Ru».

Полнометражное продолжение приключений героев сериала «Отель Элеон», спин-оффа сериала «Кухня», окажется на третьем месте в таблице лидеров российского проката. На этот раз владелец сербского отеля Петр Аркадьевич в исполнении звезды самого прибыльного российского фильма «Холоп» Милоша Биковича окажется в крайне щекотливой ситуации — его оплошность в обращении с местным авторитетом привела к тому, что ловеласа и сердцееда решили поженить на дочке криминального босса, однако в самый неожиданный момент планы всех участников торжества расстраивает обрушившаяся как снег на голову невеста Петра из России. Ожидается, что сборы фильма на этот раз составят около 90 млн рублей.

Добравшийся на третьей неделе проката до первого места среди самых кассовых российских фильмов блокбастер-возвращение от британского режиссера Гая Ричи «Джентльмены» продолжает свой неспешный спуск вниз — на этот раз аналитики предрекают его очередной саге о наркотиках, предательстве и крутых парнях результат на уровне 55 млн рублей. Подробнее о фильме читайте в рецензии «Газеты.Ru».

Замкнет пятерку самых прибыльных фильмов этого уикенда новая версия хрестоматийной истории о сумасшедшем ученом, открывшем секрет невидимости, «Человек-невидимка». На этот раз авторы решили показать историю с точки зрения девушки маньяка, которую сыграла Элизабет Мосс. По оценкам экспертов, ему удастся собрать еще 50 млн рублей. Подробнее о фильме читайте в рецензии «Газеты.Ru».

Еще один недавний рекордсмен, сиквел одного из самых прибыльных российских фильмов «Лед 2» от режиссера Жоры Крыжовникова, на этих выходных займет шестое место среди лидеров российского проката. Новая часть спортивной драмы об отношениях фигуристки и хоккеиста в исполнении Александра Петрова и Аглаи Тарасовой сможет заработать 30 млн рублей.

Вторая премьера этой недели, продолжение хоррора 2016 года «Кукла 2: Брамс» с Кэти Холмс в главной роли, окажется на седьмом месте по сумме сборов в России. Ожидается, что история молодой семьи, которая столкнулась с настоящим террором со стороны ожившей куклы, принесет своим создателям 25 млн рублей.

Восьмым на этой неделе станет полнометражная версия культового американского сериала 1970-х годов «Остров фантазий». На второй неделе российского проката он соберет еще 22 млн рублей.

Последней крупной премьерой этого уикенда станет новая киносказка «Пиноккио» от обладателя двух Гран-при Каннского кинофестиваля Маттео Гарроне. По мнению аналитиков рынка, классическая итальянская сказка о деревянном мальчике и его отце, которого сыграл легендарный Роберто Бениньи, заработает 20 млн рублей. Подробнее о фильме Маттео Гарроне рассказал в интервью «Газете.Ru».