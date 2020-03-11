Дракула в наши дни: «Человек-невидимка» вернет монстров на экраны

Кинокомпания Universal планирует вернуться к идее перезапуска своей классической серии фильмов ужасов после хорошего результата, который показала новая версия «Человека-невидимки» в прокате. Руководство компании планировало отказаться от идеи возродить свою Вселенную монстров после неудовлетворительных сборов фильма «Мумия» 2017 года с Томом Крузом в главной роли — перезапуск классического фильма ужасов с бюджетом в $195 млн собрал $409 млн.

Однако планы изменились, когда новый фильм Ли Уоннелла «Человек-невидимка» от продюсера Джейсона Блума, работавшего над проектами «Паранормальное явление», «Астрал» и «Прочь», смог заработать в международном прокате более $100 млн при бюджете всего в $7 млн.

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Проанализировав причины, по которым «Человеку-невидимке» удалось показать более впечатляющий результат, чем «Мумия», в Universal пришли к выводу, что новые фильм по классическим хоррор-сюжетам будут отличаться скромными финансовыми затратами и не станут заходить на территорию крупномасштабных постановок со множеством пересекающихся линий.

Ожидается, что следующим фильмом-перезапуском хоррор-линейки Universal станет история вампира Дракулы, которую перенесет на экран Карин Кусама, постановщица фильмов «Эон Флакс», «Тело Дженнифер» и «Время возмездия».

Однако несмотря на информацию о том, что продюсером нового Дракулы снова выступит Джейсон Блум, в настоящий момент авторы еще не заключили договор с Universal — формально права на Дракулу относятся ко всеобщему достоянию, поэтому фильм о нем может быть выпущен и другой компанией.

Тем не менее, вариант ухода легендарного вампира с родной студии эксперты считают маловероятным, так как у Блума заключен контракт с Universal, по которому у компании есть право первой ознакомиться с его новыми проектами.

Как сообщили источники, после успешного переноса в современный контекст классического романа Герберта Уэллса о человеке-невидимке, действие нового «Дракулы» также планируется перенести в настоящее время.

Авторами сценария к обновленному хоррору о хрестоматийном монстре выступят Фил Хэй и Мэтт Манфреди, которые уже работали вместе с Кусама над ее предыдущими фильмами.

Незадолго до появления сообщений о планах Universal по перезапуску «Дракулы» источники рассказали о контракте, который компания заключила с режиссером фильмов «Пила» и «Астрал» Джеймсом Ваном. Сообщалось, что Ван выступит в качестве продюсера проекта, основанного на истории одного из монстров вселенной Universal, которая также будет показана сквозь призму современности. Его главными героями должны будут стать подростки, которые узнают, что их сосед собирает у себя дома монстра, который случайно вырывается на свободу.

Отмечается, что переориентация компании с фильмов, построенных вокруг популярных актеров, на проекты со своим собственным видением закрыла дорогу планам по созданию киновселенной в духе Marvel, где главные роли могли достаться Джони Деппу, Анджелине Джоли и Хавьеру Бардему.

По словам продюсеров, вместо питчинга сценариев, которые позволили бы увязать вместе «монстров Universal», руководство компании теперь объясняет режиссерам, что в фильмах этой серии «звездой должно быть повествование».

По словам источников, в настоящий момент студия находится в стадии переговоров с режиссерами Джоном Красински («Тихое место»), Полом Фигом («Девичник в Вегасе») и Элизабет Бэнкс («Ангелы Чарли»).