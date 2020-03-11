Все-таки истекло: группа «Время и Стекло» объявила о распаде

Украинская поп-группа «Время и Стекло» объявила о грядущем распаде. Соответствующее сообщение появилось в официальном Instagram-аккаунте коллектива, образованного в 2010 году. По словам музыкантов, данное решение они приняли, почувствовав, что «отдалились на 100%».

«Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как «Время и Стекло». Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое, мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу, — говорилось в посте. — Спасибо, что прошли с нами этот прекрасный десятилетний период жизни. Все это делалось для вас, вместе с вами и благодаря вам».

Участники группы также сообщили, что ближайшие полгода проведут в прощальном туре. Последний концерт коллектива запланирован на 11 сентября — пройдет он в Киеве.

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Вокалистка «Время и Стекло» Надежда Дорофеева, в свою очередь, отметила, что сейчас испытывает «странное ощущение».

«Когда я осознаю, что группа «Время и Стекло» существует 10 лет, меня накрывают смешанные эмоции — это страх, шок, но на самом деле бесконечный восторг, гордость и счастье, — призналась артистка. — Такой огромный период, целая творческая жизнь — большая редкость для современного артиста. <...> Странное ощущение, но сейчас я чувствую себя как артист, который стоит на сцене с наградой в руках, переполненный словами благодарности всем, кто был рядом».

Ее партнер по поп-коллективу Алексей Завгородний в Instagram также поблагодарил всех тех, кто верил в успех «Время и Стекло».

«Я очень благодарен всем, кто верил и верит в успех группы «Время и Стекло», — семье, друзьям, нашей лучшей команде! Но группа и песни не обрели бы жизнь без наших поклонников. Для меня и Нади это не конец, а новое начало. Для нас как творцов эта картина закончена — и она прекрасна. Нужно начинать рисовать новые картины и творения, и в это новое путешествие мы с радостью всех приглашаем», — написал исполнитель.

В интервью, приуроченному к объявлению о скором прекращении существования группы, он также подчеркнул, что по-прежнему дружит с Дорофеевой.

«Мы продолжаем свой путь, мы дружим. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас как личность и индивидуальность продолжит свой путь дальше», — сказал музыкант.

«Время и Стекло» была основана в 2010 году под руководством музыкального продюсера Алексея Потапенко (более известен как Потап — участник дуэта «Потап и Настя»). В группу с момента основания неизменно входили Завгородний и Дорофеева. Первой популярности коллективу удалось добиться уже за счет их дебютного сингла — «Так выпала Карта», однако по-настоящему широкая известность на территории СНГ пришла к нему в 2015-м, когда вышел клип на песню «Имя 505». На данный момент видео посмотрели на YouTube более 232 млн человек.

Впоследствии «Время и Стекло» представила еще несколько крупных хитов, включая треки «Тролль» (клип на него набрал 168 млн просмотров на YouTube), «На стиле» (161 млн), «Навернопотомучто» (144 млн), »#кАроче» (108 млн) и другие.

Накануне, 10 марта, — за день до объявления о распаде — «Время и Стекло» представила клип «Время истекло», куда вошли архивные кадры из прошлого группы.