«Охота за головами»: Канны не застраховались от коронавируса

В случае, если решение властей Франции о введении запрета на проведение массовых мероприятий с участием более тысячи человек из-за эпидемии коронавируса помешает проведению международного Каннского кинофестиваля, организаторы мероприятия не смогут рассчитывать на компенсацию финансовых потерь по страховке.

По словам источника в страховой компании, с которой сотрудничает руководство фестиваля, около десяти дней назад организаторы без видимой причины отказались от предложенной возможности заключить договор, покрывающий потери от эпидемий и пандемий.

Он отметил, что речь шла о 6% от общей стоимости страхового пакета, а сама компания известна, в частности, по работе с французской кинопремией «Сезар». При этом ранее организаторы Каннского фестиваля, чей бюджет складывается из средств налогоплательщиков и корпоративных спонсоров, говорили, что наблюдают за ситуацией с возможностью отмены мероприятия и продолжают отбирать фильмы.

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«Эта сделка действительно была предложена нам около десяти дней назад, но она была совершенно непропорциональна. Нам предложили покрытие расходов в размере лишь до €2 млн, в то время как наш бюджет составляет €32 млн. Это сущие пустяки. Компания явно взяла на себя роль охотника за головами, и мы, конечно же, отклонили это предложение», — прокомментировал ситуацию для Le Figaro президент фестиваля Пьер Лескюр.

Он подчеркнул, что для Канн подобный ход событий не станет большим ударом, так как у организаторов есть специальные финансовые резервы, которые позволят продержаться год без доходов.

«Но мы остаемся умеренно оптимистичными и надеемся, что пик эпидемии будет достигнут к концу марта и в апреле будет дышать уже полегче», — добавил он.

Отмечается, что компания, у которой заключен страховой договор с Каннским фестивалем, как и большинство других аналогичных организаций во Франции не предоставляет опции покрытия потерь, связанных с коронавирусом — вместо этого она предлагает отдельный вариант, который предоставляется только на ранних стадиях распространения эпидемии.

В большинстве случаев компании перестали делать подобные предложения своим клиентам уже в конце января, когда связанная с коронавирусом истерика захватила первые полосы СМИ. Однако в случае с Каннским фестивалем страховая компания решила сделать исключение, как и для других свои ключевых клиентов.

Официальный представитель французской федерации страхования пояснил, что в случае с коронавирусом организаторы массовых мероприятий не смогут рассчитывать на компенсацию по пункту форс-мажор, так как заболевание не соответствует трем основным критериям французских страховщиков: форс-мажором могут считаться только неконтролируемые и непредсказуемые факторы извне.

«Исключено, что отмена из-за распространения вируса будет рассматриваться страховыми компаниями как форс-мажор, даже в случае вмешательства государства. Во-первых, это вопрос распределения сил, а во-вторых, если нас заставить изменить свои правила касательно эпидемий, это может потопить всю индустрию страхования», — заявил источник в страховой компании Каннского фестиваля.

Сообщается, что соответствующие правила были приняты страховым сообществом после эпидемии атипичной пневмонии в 2002 году, а также вспышки ближневосточного респираторного синдрома в 2012 году.