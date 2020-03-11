«У меня есть дети»: Самойлова ответила на скандал с Джиганом

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова выложила первый пост с момента семейной драмы, которая разыгралась на глазах миллионов подписчиков. На снимке женщина сидит в окружении своих трех дочерей и с новорожденным сыном в коляске.

«Хорошо,что у меня есть мои дети», — подписала фотографию Самойлова.

В комментариях к публикации помимо поклонников модели со словами поддержки отметились многочисленные звездные коллеги — в их числе Вера Брежнева, Ольга Бузова, Лена Перминова, Белла Потемкина, Назима и другие.

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«Сохраните себя. Мысленная поддержка от всех нас», — написала Брежнева, за что неожиданно нарвалась на гнев подписчиков Самойловой, считающих, что женщина, которая увела из семьи мужчину, не имеет права высказываться в таких ситуациях.

«Чья бы корова мычала! Сама мужика увела из семьи!»; «Вера, это вам Оксана должна советовать. Вам бы поучиться у нее»; «Вера, ты увела мужа из семьи! Разве ты знаешь что такое поддержка?!» — написали хейтеры певице.

Ольга Бузова в свою очередь написала под фотографией: «Милая, все будет хорошо!» Своим комментарием певица также вызвала горячую дискуссию среди подписчиков.

Напомним, что меньше месяца назад в многодетной семье родился четвертый ребенок — долгожданный сын, которому дали имя Давид.

«Понять, какие чувства мы испытали, наверное, смогут только родители трех девочек или троих мальчиков. Я потом еще месяц поверить не могла. Даже сейчас смотрю на него и не верю, что вот же он, наш сыночек», — писала блогерша.

Однако через некоторое время Джиган своим поведением разрушил идеальную картину семейного счастья. Музыкант стал устраивать прямые трансляции в Instagram, в которых матерился, оскорблял фанатов и даже обращался к пятилетней дочери с требованием принести ему пиво.

В одной из подобных трансляций он нелестно высказался про рэпера Алексея Долматова (Гуфа), тот в ответ сообщил, что часто пересекается с Джиганом в стриптиз-клубе и с издевкой посоветовал коллеге больше не просить у него «дорожку или косячок».

По неподтвержденным слухам, все началось с того, что кто-то отправил Самойловой видео, на котором запечатлена измена мужа. После этого женщина выставила артиста из дома и теперь намерена получить от него развод. Также есть версия, что рэпер поднял руку на нее и детей.

Через некоторое время после конфликта с Долматовым Джиган шокировал подписчиков публикацией кадров, на которых видно, что у него сбриты брови и борода, а сам он находится в лечебнице.

«Я — психбольной. Меня лечат хорошо, кормят хорошо. Видите, я в психушке», — заявил рэпер.

Примерно в это же время Самойлова опубликовала у себя в сторис фразу: «Я не хочу просыпаться в этот мир» на черном фоне.

Известно, что многодетный отец проходил лечение в элитной клинике Seaside Palm Beach — это рехаб для зависимых от алкоголя и наркотиков, который располагается на берегу моря. Месяц проживания в этой лечебнице стоит $ 80 тыс. (5,4 млн рублей).

Помимо стандартных удобств дорогого отеля реабилитационный центр предоставляет пациентам возможность нанять консультанта по питанию и персонального шеф-повара.

Лечебная программа в Seaside Palm Beach подбирается индивидуально. Пациенты могут заниматься йогой и медитацией, получать массажную терапию или иглоукалывание. Подобные методы лечения направлены на то, чтобы помочь клиентам вернуть уверенность в себе, восстановить самоидентификацию, улучшить самооценку и снизить вероятность рецидива.

Находясь в клинике, Джиган часто выходит на связь с подписчиками и обращается через блог к жене.

«Я люблю тебя, родная! И буду любить вечно! Ты спасла мою жизнь! Кто спасет одну жизнь, тот спасет весь мир!» — написал он, однако Самойлова не давала публичной реакции на это послание.