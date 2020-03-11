Ограничения в Москве: что будет с концертами после запрета мэра

10 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении временного запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тыс. человек — продлится он 10 апреля. Об этом градоначальник написал на своем сайте.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции постепенно осложняется. Мы видим и то, как развиваются события в Италии, Германии и у других наших европейских соседей, — подчеркнул Собянин. — В этой связи требуется принять дополнительные ограничительные меры для защиты здоровья людей. Сегодня я подписал указ о запрете проведения в Москве массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тыс. человек».

Он также выразил сожаление, что из-за запрета «придется отменить фестиваль «Крымская весна», включая празднование годовщины присоединения Крыма». Кроме того, мэр пояснил, что ограничения распространяются на спортивные мероприятия.

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На ближайший месяц в Москве — помимо «Крымской весны», а также футбольных, хоккейных и баскетбольных матчей — запланированы несколько концертов, которые должны пройти на площадках вместимостью больше 5 тыс. человек. Так, в Adrenaline Stadium до 10 апреля включительно ожидались выступления Scooter, ATL, «Операции Пластилин», Элджея, Nothing But Thieves, Ateez, Скриптонита и фестиваль Маятник Фуко, в «Мегаспорте» — Sabaton и Егора Крида, на «ВТБ Арене» — Lindemann и юбилейный концерт группы «Чайф».

Достаточно внушительная афиша на соответствующие даты была заявлена и в Crocus City Hall, где 11 марта — 10 апреля планировались выступления, в частности, Леонида Агутина, «25/17», Ирины Дубцовой, Владимира Преснякова, Лолиты, а также церемония вручения музыкальной премии «Жара».

При этом в пресс-службе концертной площадки «Газете.Ru» сообщили, что объявленный Собяниным запрет на зал не распространяется. Как пояснила пресс-атташе Анна Нечаева, все запланированные на ближайшее время мероприятия пройдут в Crocus City Hall в штатном режиме, так как он находится в Московской области — концертная площадка, как известно, располагается, в непосредственной близости к МКАД.

«Наши концертные залы — Crocus City Hall и Vegas City Hall — работают в штатном режиме. На данный момент все запланированные концерты в афише пройдут — так как территориально мы находимся в Московской области», — сказала Нечаева.

Пресс-атташе также добавила, что на концертных площадках применяются различные меры. «Согласно установленным требованиям — у нас применяются меры общей гигиены и дезинфекции, обрабатываются помещения, запланирована установка антисептиков, но по части концертов работаем согласно нашей афише, никаких отмен пока нет», — заявила она.

В то же время в пресс-службе «ВТБ Арены» подчеркнули, что на данный момент не располагают информацией относительно судьбы ближайших концертов. «Мы ждем подробностей от организаторов концертов. Вся информация по билетам находится у них», — пояснили в пресс-службе.

В свою очередь организаторы выступления немецких электронщиков Scooter, которое пройдет в Москве 14 марта, сообщили в соцсетях, что концерт состоится, однако — несмотря на большую вместимость площадки — в общей сложности на него будет реализовано не более 5 тыс. билетов.

«Как вы уже, наверное, слышали, в Москве вышло распоряжение об отмене всех массовых мероприятий численностью более 5 тыс. человек. Но мы на такое пойти не можем, и, в связи с этим, приняли решение ограничить количество билетов на концерт Scooter именно этой цифрой», — заявили они.

Не будет отменен или перенесен также концерт рэпера Скриптонита, запланированный на 10 апреля. «Концерт состоится, ждем вас», — сообщили администраторы официальной страницы мероприятия «Вконтакте».

При этом организаторы k-pop группы Ateez заявили в социальных сетях, что в настоящий момент уточняют информацию о судьбе концерта, запланированного на 29 марта. «Принят указ Мэра Москвы о запрете проведения массовых мероприятий свыше 5000 человек. В настоящий момент мы уточняем информацию о концерте и обязательно оперативно сообщим ее позже», — сообщили они.

А вот концерт ATL было решено перенести, о чем сообщили в группе артиста в социальных сетях, — он пройдет, как и планировалось, на Adrenaline Stadium, но уже 24 апреля.