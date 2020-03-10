Интрига года: Little Big перенесла релиз песни для «Евровидения»

Релиз композиции группы Little Big для международного песенного конкурса «Евровидение» отложен на несколько дней. Об этом вечером 9 марта заявило сообщество Escworldclub со ссылкой на менеджера коллектива.

«Премьера песни Little Big для конкурса «Евровидение 2020» откладывается по неизвестным причинам», — говорится в сообщении.

Последним днем подачи заявок для участия в «Евровидении» было 9 марта. По истечении этой даты на сайте конкурса не были представлены песни российского коллектива и представительницы Азербайджана Самиры Эфенди.

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«Штрафа никакого не будет, так как до 9 марта нужно подать только все документы в ЕВС, а публичный анонс зависит уже от самого вещателя и участников», — уточнил источник.

Согласно последнему заявлению представителя группы, радиопремьера конкурсной песни состоится в утром 13 марта на радио. За день до этого артисты Little Big станут гостями шоу «Вечерний Ургант», но точная дата выхода этого выпуска в эфир пока неизвестна.

«Пока ориентируйтесь на 13 марта, пятницу. Почему тянут с релизом? Причины могут быть разные. Известны они только самой группе, Первому каналу и, возможно, EBC. Возможны проблемы с монтажом клипа, ожидание представления песен от конкурирующих стран (сейчас остался только Азербайджан), планировка самого релиза», — отмечается на странице сообщества.

Ранее пиар-менеджер Little Big Полина Храмова заявила, что композиция выйдет 9 марта в официальных аккаунтах артистов, и посоветовала не искать ее на сторонних площадках.

«Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях», — отметила Храмова в комментарии Nation News.

Утром 7 марта на YouTube появился 15-секундный фрагмент сингла под названием «Little Big «UNO» (Official Audio) Eurovision 2020 Russia». По словам создателя малоизвестного канала, с этой композицией российский коллектив выступит в Нидерландах. Через несколько часов после публикации песни солистка Little Big Софья Таюрская вышла в прямой эфир Instagram и заявила, что «Uno» не имеет никакого отношения к «Евровидению».

Об участии в международном песенном конкурсе группа объявила в эфире Первого канала 2 февраля. Комментируя эту новость, лидер Little Big Илья Прусикин признался, что не ожидал такого шанса.

«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию, — сказал Прусикин. — Сначала мы радовались, потом появился страх, потому что у зрителей надежд много. Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!»

Он также пообещал, что в их номере точно будет много юмора, а веселая песня удивит аудиторию.

«Главное — любить свое дело и постоянно работать», — добавил фронтмен рейв-банды.

Продюсер победителя «Евровидения-2008» Димы Билана Яна Рудковская заявила, что выбор Little Big в качестве конкурсантов от России говорит о победе над форматами.

«Это преклонение перед их трендом, это абсолютная победа над форматами, абсолютная победа над плоскостями и рамками. Против хитов и популярности не попрешь. Эти ребята добились популярности сами, без всяких радиостанций, без всяких телевизионных каналов, без всего», — сказала она в комментарии «Газете.Ru».

Группа Little Big была образована в Санкт-Петербурге в 2013 году. Первый клип коллектива «Every Day I'm Drinking» был опубликован на YouTube 1 апреля, а уже в начале июля коллектив выступил на разогреве у культовой южноафриканской хип-хоп группы Die Antwoord.

В октябре 2018 года вышел клип на песню «Skibidi», ставший настоящим вирусным хитом. За первую неделю видео набрало 23 млн просмотров, а на сегодняшний день его посмотрели уже 367 млн раз. За песню «Skibidi» группа завоевала российские премии BraVo, «Родной звук» и «Чартова дюжина», а в Германии сингл получил премию Berlin Music Video Awards. Сингл коллектива «LollyBomb» получил награды Berlin Music Video Awards и Global Film Festival Awards в США.