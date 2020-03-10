Интрига года: Little Big перенесла релиз песни для «Евровидения»

Группа Little Big перенесла премьеру песни для «Евровидения»

Презентация песни Little Big для конкурса «Евровидение» отложена «по неизвестным причинам». Согласно последнему заявлению представителя группы, радиопремьера композиции состоится в пятницу, 13 марта.

Релиз композиции группы Little Big для международного песенного конкурса «Евровидение» отложен на несколько дней. Об этом вечером 9 марта заявило сообщество Escworldclub со ссылкой на менеджера коллектива.

«Премьера песни Little Big для конкурса «Евровидение 2020» откладывается по неизвестным причинам», — говорится в сообщении.

Последним днем подачи заявок для участия в «Евровидении» было 9 марта. По истечении этой даты на сайте конкурса не были представлены песни российского коллектива и представительницы Азербайджана Самиры Эфенди.

«Штрафа никакого не будет, так как до 9 марта нужно подать только все документы в ЕВС, а публичный анонс зависит уже от самого вещателя и участников», — уточнил источник.

Согласно последнему заявлению представителя группы, радиопремьера конкурсной песни состоится в утром 13 марта на радио. За день до этого артисты Little Big станут гостями шоу «Вечерний Ургант», но точная дата выхода этого выпуска в эфир пока неизвестна.

«Пока ориентируйтесь на 13 марта, пятницу. Почему тянут с релизом? Причины могут быть разные. Известны они только самой группе, Первому каналу и, возможно, EBC. Возможны проблемы с монтажом клипа, ожидание представления песен от конкурирующих стран (сейчас остался только Азербайджан), планировка самого релиза», — отмечается на странице сообщества.

Ранее пиар-менеджер Little Big Полина Храмова заявила, что композиция выйдет 9 марта в официальных аккаунтах артистов, и посоветовала не искать ее на сторонних площадках.

«Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях», — отметила Храмова в комментарии Nation News.

Утром 7 марта на YouTube появился 15-секундный фрагмент сингла под названием «Little Big «UNO» (Official Audio) Eurovision 2020 Russia». По словам создателя малоизвестного канала, с этой композицией российский коллектив выступит в Нидерландах. Через несколько часов после публикации песни солистка Little Big Софья Таюрская вышла в прямой эфир Instagram и заявила, что «Uno» не имеет никакого отношения к «Евровидению».

Об участии в международном песенном конкурсе группа объявила в эфире Первого канала 2 февраля. Комментируя эту новость, лидер Little Big Илья Прусикин признался, что не ожидал такого шанса.

«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию, — сказал Прусикин. — Сначала мы радовались, потом появился страх, потому что у зрителей надежд много. Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!»

Он также пообещал, что в их номере точно будет много юмора, а веселая песня удивит аудиторию.

«Главное — любить свое дело и постоянно работать», — добавил фронтмен рейв-банды.

Продюсер победителя «Евровидения-2008» Димы Билана Яна Рудковская заявила, что выбор Little Big в качестве конкурсантов от России говорит о победе над форматами.

«Это преклонение перед их трендом, это абсолютная победа над форматами, абсолютная победа над плоскостями и рамками. Против хитов и популярности не попрешь. Эти ребята добились популярности сами, без всяких радиостанций, без всяких телевизионных каналов, без всего», — сказала она в комментарии «Газете.Ru».

Группа Little Big была образована в Санкт-Петербурге в 2013 году. Первый клип коллектива «Every Day I'm Drinking» был опубликован на YouTube 1 апреля, а уже в начале июля коллектив выступил на разогреве у культовой южноафриканской хип-хоп группы Die Antwoord.

В октябре 2018 года вышел клип на песню «Skibidi», ставший настоящим вирусным хитом. За первую неделю видео набрало 23 млн просмотров, а на сегодняшний день его посмотрели уже 367 млн раз. За песню «Skibidi» группа завоевала российские премии BraVo, «Родной звук» и «Чартова дюжина», а в Германии сингл получил премию Berlin Music Video Awards. Сингл коллектива «LollyBomb» получил награды Berlin Music Video Awards и Global Film Festival Awards в США.