Умер Макс фон Сюдов

В воскресенье, 8 марта, возрасте 90 лет умер знаменитый шведский актер Макс фон Сюдов, сообщает Paris Match. Печальные новости сообщила вдова актера Катрин фон Сюдов.

«С разбитым сердце и бесконечной грустью мы сообщаем об уходе из жизни Макса фон Сюдова 8 марта 2020 года», — приводит ее слова издание.

Катрин фон Сюдов также попросила поклонников творчество актера уважать семью актера, которая переживает утрату.

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Макс фон Сюдов родился в шведском городе Лунд 10 апреля 1929 года. Еще в школе он стал часто принимать участие в любительских спектаклях, однако решил связать свою жизнь с актерским мастерством уже после службы в армии и поступил в школу при Королевском драматическом театре Швеции, где проучился с 1948 по 1951 годы.

Во время учебы его заметил постоянный режиссер театра Альф Шеберг, который снял фон Сюдова в двух своих фильмах — «Только мать» и «Фрекен Юлия». Последний стал экранизацией его же собственного спектакля.

Поворотный момент в карьере фон Сюдова произошел в 1957 году, когда его пригласил сняться великий Ингмар Бергман. Первой ролью актера у Бергмана стал рыцарь Антониус Блок в «Седьмой печати». Эпизод в начале фильма, где фон Сюдов играет на берегу моря в шахматы с воплощением Смерти, стал одним из самых узнаваемых и важных в истории кинематографа.

Фон Сюдов постепенно стал чуть ли не любимым актером Бергмана, снявшись у него в «Земляничной поляне», «Лице», «На пороге жизни», «Девичьем источнике», «Сквозь тусклое стекло» и «Причастии».

После признания картин «Девичий источник» и «Сквозь тусклое стекло», получивших премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке, фон Сюдова стали приглашать в голливудское кино. его дебютом в США стал эпический фильм о жизни Иисуса Христа «Величайшая из когда-либо рассказанных историй», где швед сыграл главную роль. Год спустя, в 1966-м, на экраны вышел фильм Дорджа Роя Хилла, за роль в котором фон Сюдов был номинирован на «Золотой глобус».

Огромная популярность пришла к фон Сюдову после главной роли в легендарном хорроре «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, принесшем актеру вторую номинацию на «Золотой глобус».

Затем последовали хиты «Три дня Кондора», «Легионеры», «Флэш Гордон». В 80-е годы фон Сюдов сыграл ряд ролей в популярном жанровом кино — «Конан-варвар», «Никогда не говори «никогда» (фильм о Джеймсе Бонде, не входящий в канон), «Дюна» Дэвида Линча, «Бегство от сна».

В 1989 году фон Сюдов сыграл в картине Вуди Аллена «Ханна и ее сестры», получившей три премии «Оскар», а год спустя сам был номинирован на золотую статуэтку за роль в датском фильме «Пелле-завоеватель». Свою вторую номинацию актер получил уже в 2012 году за ленту «Жутко громко и запредельно близко».

Одной из самых известных поздних ролей фон Сюдова стало участие в фильме «Звездные войны: Пробуждение силы». Последней работой актера на большом экране стала драма датчанина Томаса Винтерберга «Курск» о гибели российской подводной лодки в Баренцевом море.

Фон Сюдов также известен своими ролями в сериалах и телефильмах, включая «Гражданин Икс» о расследовании убийств Чикатило, исторический сериал «Тюдоры». Наиболее яркой на ТВ стала его роль Трехглазого ворона в суперхите «Игра престолов», за которую он был номинирован на «Эмми».