Не время для мультиков: Pixar лишилась денег из-за коронавируса

Лидером американского проката от 6-8 марта ожидаемо стал мультфильм «Вперед», очередное творение студии Pixar и, пожалуй, главный новичок минувшей недели. В свои стартовые выходные в США анимационная картина, главные герои которой в оригинале говорят голосами голливудских звезд Тома Холланда и Криса Пратта, заработала $40 млн. Несмотря на уверенное первое место, проект Disney дебютировал заметно хуже, чем предполагалось — эксперты считали, что мультфильм начнет свой путь на домашнем рынке с $50-52 млн. По мнению аналитиков, отчасти это связано с паникой, охватившей мир (и Америку в том числе — здесь об этом подробнее) на фоне распространения по планете коронавируса COVID-19. На международной арене «Вперед» стартовал с $28 млн, причем заметный вклад в данную сумму внесли россияне, пополнившие казну мультика $2,1 млн (пятый результат по миру). При этом впоследствии картина откроется еще на нескольких важных для общей выручки рынках — в частности, Южной Корее, Японии, Италии, Австралии и Китае (но — опять же — только после улучшения тамошней ситуации с коронавирусом).

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Прямо следом за «Вперед» финишировал остросюжетный хоррор «Человек-невидимка», чемпион прошлого — февральско-мартовского — уикенда. За 6-8 марта лента собрала в США $15,2 млн, показав падение всего на 46,3% (что во вторые выходные вполне себе неплохо). В общей сложности фильм, главную роль в котором исполнила звезда «Рассказа служанки» и «Безумцев» Элизабет Мосс, заработал по миру без малого $100 млн — и это при бюджете всего в $7 млн.

Третье место досталось еще одному новичку прошедшей недели — спортивной драме «Вне игры», главную роль в которой исполнил Бен Аффлек. Картина, где обладатель «Оскара» сыграл сражающегося с зависимостью баскетбольного тренера (что достаточно примечательно — учитывая опыт самого актера), дебютировала в Штатах с $8,5 млн.

На четвертой позиции расположился «Соник в кино» — четвертый уикенд принес экранизации приключений популярного персонажа $8 млн, благодаря чему ее общемировая касса теперь составляет $296 млн.

Пятым стал «Зов предков» с легендой «Индианы Джонса» и «Звездных войн» Харрисоном Фордом в главной роли: третье выходные в американском прокате пополнили казну фильма на $7 млн. В сумме лента к настоящему моменту заработала по миру чуть менее $100 млн — при бюджете в $135 млн.

Лучшей во второй пятерке американского бокс-офиса оказалась очередная экранизация культового романа «Эмма» с Аней Тейлор-Джой в главной роли: третий уикенд и $5 млн. В минувшие выходные картина наконец-то дождалась широкого релиза в Америке, получив +1468 кинотеатров (до этого было меньше 100) — и, собственно, вот что из этого получилось. Примечательно, что Великобритания до сих остается лучшим для проекта рынком ($9,1 млн против 6,9 млн в США), что бывает нечасто.

Седьмую строчку занял главный (на данный момент) долгожитель топа американского бокс-офиса — комедийный боевик «Плохие парни навсегда» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом. В ходе своего восьмого уикенда в США фильм заработал $3,1 млн, доведя свою глобальную кассу до $415 млн при бюджете в $90 млн.

Наконец, места с восьмого по десятое между собой поделили комикс-боевик «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»,

«Невозможные шутники: Фильм» и...

«Моя геройская академия. Фильм 2: Герои восстанут». Заработали они за 6-8 марта соответственно $2,2 млн (пятый уикенд), $1,8 млн (третий) и $1,5 млн (второй).