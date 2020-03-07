Накануне дня рождения: умер звезда фильма «Няньки»

Американский актер Дэвид Пол, сыгравший в комедии «Няньки», скончался на 63-м году жизни, передает EOB News. Печальное известие подтвердил его брат-близнец Питер. Причина смерти не разглашается. Согласно источникам издания, Дэвид Пол умер во сне.

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Братья Дэвид и Питер Пол родились 8 марта 1957 года. С юности они занимались бодибилдингом и даже открыли собственный спортзал, но были вынуждены закрыть его, поскольку переехали в Калифорнию ради карьеры в кино. Наибольшую популярность актеры получили в 80-х-начале 90-х годов.

В 1987 году они снялись в фильме «Варвары» Руджеро Деодато, который критики сочли неудачной копией «Конана-варвара» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Действие картины проходит в древние времена. По сюжету из племени крадут двух новорожденных близнецов, затем они вырастают сильными и отправляются спасать королеву. Увы, но лента получила негативные отзывы. За свои роли братья Пол были даже номинированы на премию «Золотая малина», которая вручается за худшие актерские работы и режиссуру.

Однако самым популярным фильмом в арсенале актеров являются «Няньки», вышедшие на экраны в 1994 году. В нем братья Пол сыграли телохранителей, которые берутся перевоспитать двух парней-шалунов. В том же году, что и «Няньки», братья появились в небольшом камео фильма Оливера Стоуна «Прирожденные убийцы». Однако сцена с ними была вырезана при финальном монтаже.

Последний раз Дэвид и Питер появились на экране в 2013 году в картине «Таверна на углу Фэйт-стрит».

Помимо актерского мастерства, Дэвид Пол профессионально занимался фотографией, а также писал стихи и песни под псевдонимом «Абстрактный Алкалиновый Алхимик». Вместе с братом они также записали с десяток композиций в качестве дуэта The Barbarian Brothers. Некоторые их синглы можно услышать в саундтреке к «Нянькам».

Свое восхищение снимками Пола высказывал даже Шварценеггер. «Дэвид Пол провел много лет с другой стороны камеры, снимая бодибилдеров. Ему удалось поймать в снимках восхитительный момент упоения тренировкой», — говорится на официальном сайте актера.

В последние годы Дэвид не вел публичный образ жизни, в отличие от брата. Сейчас Питер работает телеведущим, увлекается духовными практиками и параллельно ведет канал на YouTube, где называет себя «Рыцарем Света», поэтом и целителем.

Последний пост Дэвида Пола в Instagram был опубликован пять дней назад. На фотографии изображен пес актера.

«Переплетение метрик в моей жизни / Дорога зеленая, / Небо бесконечное / Поднимаясь мимо звезд, / Падать, чтобы найти баланс / Я практикую свои таланты /Испытай меня, убей меня / Я принимаю вызов / Знай, меня можно остановить сейчас», — сопроводил загадочной подписью публикацию артист.