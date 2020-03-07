«Uno» для «Евровидения»: песню Little Big слили в сеть

Отрывок новой песни группы Little Big, которая представит Россию на «Евровидении» в этом году, появился на Youtube. Видео представляет собой 15-секундный сниппет под названием «Uno», на фоне которого размещен снимок коллектива. Как утверждает канал Sema, с этим синглом группа может выступить на грядущем музыкальном конкурсе в Роттердаме. При этом уточняется, что официального подтверждения или опровержения этому пока не было.

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В комментариях к ролику некоторые сообщили, что это не конкурсная песня, ссылаясь на слова участницы Little Big Софьи Таюрской (на момент написания заметки удостовериться в этом было невозможно). По их утверждениям, исполнительница опровергла информацию в прямом эфире Instagram. Другие пользователи принялись хвалить или критиковать опубликованный фрагмент песни.

В свою очередь пиар-менеджер группы Полина Храмова не подтвердила, но и не опровергла догадки поклонников и посоветовала дождаться официального релиза. Согласно правилам конкурса, артисты должны анонсировать песню до 9 марта.

«Нет, когда она состоится, еще не могу сказать, об этом еще неизвестно. Какая-то информация или анонс об этом появится на наших ресурсах», — цитируют представителя Little Big «Невские новости».

В официальных аккаунтах группы в социальных сетях отрывок композиции никак не комментировали.

О том, что Little Big отправится на «Евровидение-2020», Первый канал объявил 2 февраля. По словам лидера рейв-банды Ильи Прусикина, он не ожидал, группе выпадет такой шанс.

«Это огромная ответственность, потому что мы представляем Россию, — сказал Прусикин в эфире Первого канала. — Сначала мы радовались, потом появился страх, потому что у зрителей надежд много. Но раз выпал шанс, мы сделаем все, что в наших силах. А дальше — будь что будет!»

Вокалист группы также пообещал, что в их номере будет юмор и песня будет веселая.

«Мы вам обещаем, что вы будете удивлены», — заключил Прусикин.

Продюсер Яна Рудковская в комментарии «Газете.Ru» заявила, что выбор Little Big в качестве участников от России говорит о победе над форматами.

«Это преклонение перед их трендом, это абсолютная победа над форматами, абсолютная победа над плоскостями и рамками. Против хитов и популярности не попрешь. Эти ребята добились популярности сами, без всяких радиостанций, без всяких телевизионных каналов, без всего», — поделилась она.

Санкт-Петербургская группа Little Big была образована 2013 году. В состав коллектива на сегодняшний день входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. 1 апреля в YouTube был опубликован первый клип «Every Day I'm Drinking», а уже в начале июля коллектив выступил на разогреве у культовых рейверов из ЮАР Die Antwoord. К слову, потом Little Big долгое время называли российским ответом южноафриканскому коллективу.

Феноменальной популярности группа добилась в октябре 2018 года, выпустив клип на песню «Skibidi», ставший настоящим вирусным хитом не только в России, но и по всему миру. Видео набрало в YouTube 23 млн просмотров за первую неделю. На сегодняшний день клип группы посмотрели уже 362 млн раз.