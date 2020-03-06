«Брызнули слезы»: Гагарина поклонилась мальчику на «Голосе»

На музыкальном шоу Первого канала «Голос.Дети» продолжаются этапы слепых прослушиваний, в ходе которых наставники выбирают участников в свои команды. В начале четвертого выпуска ведущий Дмитрий Нагиев вспомнил юных артистов, уже прошедших в следующий этап шоу, а затем пригласил на сцену 13-летнюю Екатерину Кретову. Девочка исполнила русскую народную песню «Уморилась», ставшую наиболее узнаваемой в исполнении Лидии Руслановой. Услышав сильный народный вокал исполнительницы, Полина Гагарина едва не пустилась в пляс, а затем повернулась и забрала девочку в свою команду.

Реклама

Следом на сцену ворвался 13-летний Артем Фокин с песней «Taki rari» перуанской и американская певицы Имы Сумак, владевшей диапазоном почти в пять октав. Вокальные способности мальчика поразили всех членов жюри, которые повернулись к нему в первые секунды выступления.

«У меня, как у клоуна, брызнули слезы, — сказала Гагарина. — Даже не от голоса, потому что о нем говорить нечего — он от бога, это что-то космическое. Еще у меня брызнули слезы в тот момент, когда ты непосредственно танцевал — это было так трогательно».

Певица призналась, что для нее было бы честью работать с Артемом и прикоснуться к его таланту. Когда мальчик заявил, что выбирает Гагарину, она встала и низко ему поклонилась.

Шестилетнюю Любаву Соляную, исполнившую песню «Любочка» группы «Маша и Медведи», в свою команду забрал Баста, а к 12-летнему рэперу Алиму Фазаилову никто не повернулся. Чтобы поддержать парня, Гагарина вышла на сцену исполнила вокальную партию рэп-композиции «Gangsta's Paradise».

С сегодняшнего дня во все заметки про наше и не наше телевидение врезом вставляем опрос. Заметки про телеведущих, про победителей Голоса, про новые программы, про всё, что хоть как-то ассоциировано с российским и зарубежным тв. Имено ТВ. Всё-таки не весь шоу-бизнес. Располагаем врез, руководствуясь чувством прекрасного. код с опросом:

За девятилетнюю Марьяна Титову, задорно выступившую с песней Монеточки «Падать в грязь», решили побороться Меладзе и Баста — девочка сделала выбор в пользу последнего.

Первым участником, к которому повернулись все члены жюри, стал 11-летний Богдан Хайруллин. Его проникновенное исполнение песни Владимира Преснякова «Белый снег» вызвало продолжительные овации зала. По словам Меладзе, эта композиция в исполнении мальчика его очень тронула.

«Когда наш друг Владимир Пресняков пел эту песню, я находился в романтическом состоянии. У меня с этой песней связана мечтательность и какие-то планы в жизни. Я не мог не нажать!» — сказал Меладзе, после чего конкурсант заявил, что выбирает его.

Одна из самых старших участниц выпуска — 14-летняя Аружан Сабыкенова — не сумела пройти в следующий этап. После окончания номера Гагарина долго давала девушке советы по вокальному мастерству, пока ее не остановил Баста.

«Гагарина — просто мать. Она стесняется говорить какие-то вещи, потому что не хочет обидеть, бережет. Я скажу честно: ты поставила себе очень высокую задачу, настолько усложнила, что забыла про настроение», — сказал рэпер.

Свое 13-летие Никита Мороз отметил на сцене, но главного подарка — прохождения в следующий этап — не получил. Сразу после окончания номера он заявил о наставникам о своем празднике. Они заметно смутились, извинились перед парнем, хором поздравили его с днем рождения и посоветовали приходить на взрослый «Голос» через несколько лет.

Многогранный вокал 14-летней Анны Прокопенко, раскрывшийся в песне эстонца Яака Йоалы «Я тебя рисую», заставил повернуться к ней обоих мужчин из состава жюри. Недолго думая, девушка заявила, что выбирает Басту.

Последнюю участницу выпуска — 10-летнюю Киру Науменко, исполнившую композицию «Танцующие Эвридики» Анны Герман — в свою команду забрал Меладзе. Девочка покорила всех своим позитивом, артистичностью и общительностью.

Через неделю на детском «Голосе» продолжатся слепые прослушивания, по итогам которых наставники укомплектуют команды и начнут подготовку к следующему этапу.