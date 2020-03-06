«Масштаб гения»: почему актера Ефремова не пустили на рейс

Супруга заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова объяснила, почему ее мужа не пустили на борт самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Ригу. Женщина иронично заявила, что актер талантливо инсценировал состояние алкогольного опьянения, чтобы повеселить окружающих, передает телеканал «360».

«Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это», — сказала Кругликова.

Причиной недопуска Ефремова на рейс она назвала «масштаб гения», который перевозчик не сумел понять. В качестве альтернативного средства передвижения она в шутку назвала «ракету».

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«Не пустили человека на самолет из-за того, что он не соответствовал стандартам перевозимого пассажира. Есть стандарты пассажира, который им подходит для перевозки, а есть стандарты пассажира, который не подходит. Он не подходил для перевозки данной авиакомпании», — сказала жена Ефремова.

Также Кругликова сообщила, что актер не будет подавать на авиакомпанию в суд, потому что не имеет к ней претензий.

«Никаких судебных дел не будет. Мы мирные. Великий пост, Господь всех спасет — и даже грешников, — цитирует женщину Daily Storm.

— Михаил — человек веселый. Повеселился — все написать [об этом] решили. Очень здорово, молодцы».

Инцидент произошел 6 марта в петербургском аэропорту Пулково. Согласно изданию «Фонтанка», нетрезвого Ефремова не пустили на борт, из-за чего тот начал буянить и нецензурно высказываться о своей стране, президенте и законах. После медицинского освидетельствования на актера составили протокол об административном правонарушении. За день по планируемой поездки в столицу Латвии он играл в спектакле «Чапаев и пустота» по роману Виктора Пелевина во Дворце культуры имени Ленсовета.

Ранее артист не раз становился объектом критики из-за злоупотребления спиртным. В 2018 году на гастролях в Самаре с постановкой «Не становись чужим» по пьесе «Возвращение домой» Гарольда Пинтера он грубо и нецензурно отругал зрителя, попросившего актера говорить громче. В сети появилось видео инцидента, на котором Ефремов выглядит нетрезвым.

Однако у самого артиста есть своя версия произошедшего, которую он озвучил в интервью журналисту Юрию Дудю. Актер отметил техническую неподготовленность самарского зала оперы и балета к спектаклю. По его словам, там не было микрофонов и присутствовали проблемы со светом, которые решались на протяжении полутора часов.

«Где-то через минуту после начала спектакля зритель ляпнул, мол, не слышно. Настроение было очень плохое, мы долго сидели в гриме и в костюмах, — сказал Ефремов. — Я ляпнул, а потом весь спектакль обращался к этому человеку».

Актер предположил, что ролик был специально смонтирован так, чтобы в кадр попала только его перепалка со зрителем. «Часа за три я действительно выпил пива, но не более», — заключил он.

Также он заявил, что не считает себя алкоголиком, потому что никогда не употребляет спиртное более двух дней подряд.