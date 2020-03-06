«Масштаб гения»: почему актера Ефремова не пустили на рейс

Жена Михаила Ефремова прокомментировала его дебош в аэропорту

Жена актера Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала новость о его недопуске на борт самолета из-за алкогольного опьянения. По словам женщины, ее муж является отличным актером, который инсценировал нетрезвое состояние, чтобы повеселить публику.

Супруга заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова объяснила, почему ее мужа не пустили на борт самолета, летевшего из Санкт-Петербурга в Ригу. Женщина иронично заявила, что актер талантливо инсценировал состояние алкогольного опьянения, чтобы повеселить окружающих, передает телеканал «360».

«Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это», — сказала Кругликова.

Причиной недопуска Ефремова на рейс она назвала «масштаб гения», который перевозчик не сумел понять. В качестве альтернативного средства передвижения она в шутку назвала «ракету».

«Не пустили человека на самолет из-за того, что он не соответствовал стандартам перевозимого пассажира. Есть стандарты пассажира, который им подходит для перевозки, а есть стандарты пассажира, который не подходит. Он не подходил для перевозки данной авиакомпании», — сказала жена Ефремова.

Также Кругликова сообщила, что актер не будет подавать на авиакомпанию в суд, потому что не имеет к ней претензий.

«Никаких судебных дел не будет. Мы мирные. Великий пост, Господь всех спасет — и даже грешников, — цитирует женщину Daily Storm.

— Михаил — человек веселый. Повеселился — все написать [об этом] решили. Очень здорово, молодцы».

Инцидент произошел 6 марта в петербургском аэропорту Пулково. Согласно изданию «Фонтанка», нетрезвого Ефремова не пустили на борт, из-за чего тот начал буянить и нецензурно высказываться о своей стране, президенте и законах. После медицинского освидетельствования на актера составили протокол об административном правонарушении. За день по планируемой поездки в столицу Латвии он играл в спектакле «Чапаев и пустота» по роману Виктора Пелевина во Дворце культуры имени Ленсовета.

Ранее артист не раз становился объектом критики из-за злоупотребления спиртным. В 2018 году на гастролях в Самаре с постановкой «Не становись чужим» по пьесе «Возвращение домой» Гарольда Пинтера он грубо и нецензурно отругал зрителя, попросившего актера говорить громче. В сети появилось видео инцидента, на котором Ефремов выглядит нетрезвым.

Однако у самого артиста есть своя версия произошедшего, которую он озвучил в интервью журналисту Юрию Дудю. Актер отметил техническую неподготовленность самарского зала оперы и балета к спектаклю. По его словам, там не было микрофонов и присутствовали проблемы со светом, которые решались на протяжении полутора часов.

«Где-то через минуту после начала спектакля зритель ляпнул, мол, не слышно. Настроение было очень плохое, мы долго сидели в гриме и в костюмах, — сказал Ефремов. — Я ляпнул, а потом весь спектакль обращался к этому человеку».

Актер предположил, что ролик был специально смонтирован так, чтобы в кадр попала только его перепалка со зрителем. «Часа за три я действительно выпил пива, но не более», — заключил он.

Также он заявил, что не считает себя алкоголиком, потому что никогда не употребляет спиртное более двух дней подряд.