Не назвал «мразью»: Соловьев похвалил Светлакова за вежливость

Журналист Владимир Соловьев оценил отказ актера Сергея Светлакова от написания грубого комментария в его Instagram в рамках YouTube-шоу «Comment Out». На своей странице в соцсети телеведущий разместил фрагмент выпуска и поблагодарил юмориста.

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«Сергей, спасибо», — написал Соловьев, а затем предложил зрителям посмотреть, через что прошел актер, чтобы не писать комментарий под его постом.

Суть шоу «Comment Out» заключается в том, что участники попеременно вытягивают карточки с именами знаменитостей и вариантами комментариев, которые нужно написать под их последним фото в Instagram. Также до начала испытания озвучивается вариант наказания за невыполнение задания.

В беседе с «Газетой Ru» Соловьев заявил, что не испытывает интереса к проектам такого формата в связи с погружением в работу на телевидении. Также он высказал свое мнение о пользователях, оставляющих негативные комментарии на страницах знаменитостей.

«Гадости в интернете не пишут только мертвым, хотя и мертвым тоже поначалу пишут. Это же главное психоаналитическое средство большого количества ущербных людей с большими проблемами из детства. Все, что они могут, это сделать какую-нибудь гадость относительно узнаваемому лицу, отчего это теряет всякий смысл, — сказал Соловьев. — Но Сергею большое человеческое спасибо».

Выпуск шоу со Светлаковым и певицей Верой Брежневой был опубликован на YouTube 5 марта. В одном из раундов актеру достался аккаунт Соловьева, которого нужно было назвать «мразью», «псом» и другими грубыми словами в комментарии. В случае отказа от выполнения задания предусматривалось наказание «Кнут и пряник», которое заключается в том, что участника бьют плеткой в течение минуты и одновременно кормят печеньем. Бывший игрок команды КВН «Уральские пельмени» долго метался перед вариантами, и певица начала его торопить.

«Для тебя это будни, для меня — первый раз. Меня печеньем кормят, [плеткой] хлещут. Что мне пацаны скажут со двора? С другой стороны, что мне скажет «Единая Россия»? — ответил Светлаков. — Он [Соловьев] ей симпатизирует, я думаю».

Несмотря на скандирование зрителей «Пиши», артист выбрал наказание, чем расстроил своих поклонников. В комментариях к выпуску многие пользователи признались, что разочаровались в Светлакове из-за его трусости перед телеведущим.

«Светлаков — трус, [испугался] Соловьеву написать правду», «Звезды испугались комментариев. Даже с учетом того, что комментарии были слабыми», «Светлаков теперь еще больше не нравится», «Я пишу комментарии Соловьеву намного жестче. Да там половина аудитории пишет ему все, что думает. А Светлаков испугался», — написали зрители в комментариях к ролику.

Под постом Светлакова в Instagram, посвященному участию в шоу, пользователи устроили своеобразный флешмоб из комментариев, осуждающих артиста за отказ назвать Соловьева грубыми словами. Также его осудили за оперативное удаление комментария, написанного в рамках задания на странице шоумена Максима Галкина.

Аудитория в аккаунте Соловьева, напротив, поддержала Светлакова, похвалив его за порядочность. Также подписчики журналиста раскритиковали идею шоу, целью которого является унижение людей.

«Светлаков порядочный человек и не будет писать гадости просто ради хайпа», «Гадости пишут невоспитанные и необразованные люди, не стоит на них обращать внимания», «Молодец, не потерял в себе человека», — написали фолловеры Соловьева.

По мнению поклонников «Comment Out», последний выпуск получился самым «пресным» и «несмешным». Об этом говорит и количество «дизлайков» — на второй день после публикации видео их было 34 тыс. против 64 тыс. отметок «Нравится». Пользователи раскритиковали Светлакова и Брежневу за отказы писать комментарии и отсутствие смешных шуток. При этом большая часть негатива была направлена в сторону певицы.

«Им реально если не напишут сценарий, на импровизации они никакие», «Брежнева все испортила. Светлаков ей подыгрывал. Если бы был кто-то другой, то было бы веселее», «Не зовите таких скучных гостей как Брежнева», «Зачем Брежневу позвали? Она ж неинтересная, не остроумная, примитивная», — возмутились зрители.

На странице певицы в Instagram появился пост, в котором она поблагодарила организаторов шоу за приглашение. По словам Брежневой, для нее это было «проверкой на прочность».