Новый Чернобыль: HBO снимает сериал по игре «Одни из нас»

Сценарист и продюсер Крейг Мазин вернется к сотрудничеству с телеканалом HBO, чтобы снять сериал по популярной видеоигре «Одни из нас», сообщает The Hollywood Reporter.

Вместе с Мазином над проектом также будет работать креативный директор и сценарист самой игры Нил Друкманн. Ожидается, что вместе они займутся работой над сюжетом, а также выступят в роли исполнительных продюсеров.

К продюсированию проекта будет также привлечена Кэролин Штраусс, работавшая над «Чернобылем» и предыдущим хитом HBO «Игра Престолов», и Эван Уэллс, глава компании-разработчика игры Naughty Dog, расположенной в Санта-Монике. Экранизация станет совместным производством Sony Pictures Television, в нем также будет принимать участие департамент PlayStation Productions, для которого этот сериал станет первым телевизионным проектом.

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Компания Sony и Naughty Dog выпустила игру «Одни из нас» в 2013 году. Она сразу же собрала хорошую критику и отзывы игроков, благодаря своей пост-апокалиптической атмосфере и сценарию, сфокусированному на отношении контрабандиста и девушки, в организме которой может содержаться лекарство от смертельной эпидемии, охватившей планету. По сюжету игры, контрабандиста нанимают для перевозки девушки-подростка из зоны карантина. Однако это задание становится серьезным испытанием, в ходе которого двум героям приходится положиться друг на друга, чтобы выжить.

Ожидается, что готовящийся к выпуску телепроект HBO будет включать в себя события из оригинальной игры, сценарий к которой написал Друкманн, однако авторы допускают, что в сериал будут включены также дополнительные сцены, основанные на готовящемся к выпуску сиквеле, который выйдет 29 мая.

«Нил Друкманн, вне всяких сомнений, замечательнейший рассказчик, который работает в сфере видеоигр и «Одни из нас» — это его магнум опус. Получить шанс адаптировать это захватывающее дух произведение было моей мечтой многие годы. Я чувствую, что мне была оказана честь заняться этим совместно с Нилом», — сказал Мазин в официальном заявлении.

С момента своего выхода «Одни из нас» многократно становились лауреатами различных игровых премий премий, а сама игра разошлась тиражом более 17 млн копий.

«В первый раз, когда я поговорил с Крейгом, меня одновременно потрясли его подход к повествованию и его глубокое понимание и любовь к «Одним из нас». В «Чернобыле» Крейг и HBO создали напряженный, сильный и эмоциональный шедевр. Я не могу даже представить себе партнеров, которые бы лучше подошли для того, чтобы перевести историю «Одних из нас» в формат телешоу», — сказал Друкманн.

Друкманн начал работать с Naughty Dog в 2004 году в качестве интерна, а в 2007 году ему было поручено разработать дизайн игры «Uncharted: Drake's Fortune». Создавая «Одних из нас», Друкманн ориентировался на концепцию, которую разработал еще будучи студентом.

«Это невероятно увлекательная возможность для нас — посотрудничать с Крейгом, Нилом, Кэролин и командами компаний Sony, Naughty Dog, а также PlayStation, чтобы оживать виртуальный мир этой игры», — заявил глава департамента программирования HBO.