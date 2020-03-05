Припомнили изнасилование: мужу Ники Минаж грозит 10 лет

Мужу американской рэп-исполнительницы Ники Минаж Кеннету Петти грозит 10 лет заключения. Отсидев четыре года в государственной тюрьме Нью-Йорка из-за попытки изнасилования, мужчина был зарегистрирован как сексуальный преступник. Переехав с супругой в Калифорнию, по какой-то причине Петти пренебрег законом и не прошел необходимую процедуру, пишет TMZ. Согласно изданию, в ноябре прошлого года мужчину задержали в Беверли-Хиллз. Тогда ему удалось выйти на свободу, оставив залог в размере $20 тыс. Однако и после этого Петти не стал регистрироваться, в связи с чем был взят под стражу.

Накануне состоялось слушание дела, в котором супруг звезды отказался признавать свою вину. Прокуроры требовали заключения Петти под домашний арест, но его адвокату удалось добиться, чтобы мужчине просто ограничили перемещения Южной Калифорнией.

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У него также будет комендантский час и монитор на лодыжке. Сумма залога на этот раз увеличилась и составляет $100 тыс. Кроме того, супруг певицы не сможет употреблять алкоголь и наркотики, в том числе марихуану из легальных диспансеров Лос-Анджелеса. Петти уже сдал свои документы правоохранительным органам. Повторное рассмотрение дела назначено на середину марта. Сама Минаж пока никак не комментировала ситуацию.

В прошлом избранника звезды имеются другие преступления. В 2006 году он убил некоего Лэмонта Робинсона выстрелами в живот. За это преступление его приговорили к десяти годам заключения, однако ему удалось выйти на свободу досрочно — через семь лет.

Напомним, что пара подтвердила свои отношения в декабре 2018 года. После этого на Минаж обрушилась лавина интернет-осуждения. Неравнодушные поклонники стали изучать криминальное прошлое нового возлюбленного певицы и осуждать ее за молчаливое принятие его преступлений. На один из выпадов о том, что она состоит в отношениях с насильником, Минаж ответила: «Ему было 15 лет, ей — 16... у них были отношения».

Свадьба Минаж и Петти состоялась в октябре прошлого года.

Тогда в Instagram 36-летней рэперши появилось видео с кружками с надписями Mr и Mrs и бейсболками, на которых было написано Bride и Groom (невеста и жених — англ.). За несколько месяцев до бракосочетания Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры, пояснив, что приняла это решение ради семьи.

«Я решила уйти на покой и заиметь семью. Я знаю, ребята (вероятно, тут она обратилась к своим хейтерам — «Газета.Ru») , вы сейчас счастливы. Что касается моих фанатов, то поддерживайте меня — вплоть до моей смерти. <...> Я буду любить вас всю свою жизнь», — написала рэперша.

Тогда поклонники исполнительницы усомнились к твердости ее намерений. Некоторые из них предположили, что артистка делает временный перерыв, либо просто привлекает внимание к какому-то грядущему проекту.

Недавно Минаж опубликовала видео, в котором Петти ласково потирает ее живот во время полета в Тринидад, чем разожгла слухи о своей беременности.